Drame à Athènes : une mère algérienne accusée d’avoir asphyxié sa fille de 3 ans

Une femme algérienne de 32 ans a été inculpée pour le meurtre avec préméditation de sa fille de trois ans. Le corps de l’enfant a été découvert le dimanche 26 juillet au matin sur la plage plage Eden de Palaio Faliro, dans le sud d’Athènes.

La femme algérienne qui avait été filmée poussant une poussette a avoué être la maman de l’enfant. L’autopsie médico-légale a révélé que la cause du décès était l’asphyxie, et a également mis en évidence des ecchymoses et des blessures sur le corps de la victime.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent des détails effroyables. Cependant, les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de cet infanticide.

Le corps sans vie d’une fillette de trois ans découvert dans une plage à Athènes

Le corps de la fillette, trouvé vêtu d’un simple maillot de bain, présentait des signes d’asphyxie, ce qui a été confirmé par les experts médico-légaux. Par ailleurs, l’autopsie a révélé que la majorité des ecchymoses étaient post-mortem, et trois autres blessures ont été jugées sans lien avec le décès.

Dans un premier temps, aucun indice permettant d’identifier l’enfant n’a été découvert sur les lieux, et les experts estiment que le corps n’est pas resté longtemps dans l’eau. De plus, les tentatives d’identification via les bases de données des personnes disparues n’ont pas abouti.

Cependant, l’analyse des images de vidéosurveillance a permis d’identifier un premier suspect dans cette affaire. Une vidéo a été découverte, montrant une femme se promenant sur la femme d’Edem à Palaio Faliro, accompagnée de trois enfants dans un dans une poussette. Une seconde vidéo, enregistrée aux alentours de 2h du matin le dimanche, semble capturer la même femme revenant seule, laissant derrière elle une poussette désormais vide.

Des déclarations contradictoires et des violences familiales

La femme algérienne, en situation irrégulière en Grèce et mère de deux autres enfants, est accusée d’homicide avec préméditation et de violences familiales. Elle était attendue dimanche devant un juge d’instruction pour l’exécution de son mandat d’arrêt.

Durant les premières investigations, ses déclarations concernant le décès de sa fille ont été contradictoires. Dans un premier temps, elle a prétendu que l’enfant était tombé dans la salle de bain et que, la croyant morte, elle l’avait abandonnée sur la plage. Par la suite, elle a affirmé aux autorités que l’enfant était tombée à la mer et s’était noyée.

Des témoignages des voisins font état d’antécédents de maltraitance, et la police enquête également sur un homme âgé qui aurait fréquenté régulièrement la femme. Les autorités sont toujours à la recherche du père des enfants.

