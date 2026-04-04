Donald Trump s’attaque de nouveau à Imane Khelif dans un discours politique

Le président américain Donald Trump a de nouveau évoqué le combat des Jeux olympiques de Paris 2024 opposant la boxeuse italienne Angela Carini à l’Algérienne Imane Khelif, dans un discours prononcé devant des partisans.

Dans ce discours, Trump a décrit la scène du combat, affirmant qu’Angela Carini avait affronté « une jeune femme qui avait transitionné depuis la condition masculine ». Il a rappelé que l’Italienne avait abandonné le combat après quelques secondes, en disant qu’elle n’avait « jamais reçu des coups comme ça », avant de conclure que son adversaire était allée remporter l’or olympique.

En effet, devant un parterre de partisans, Trump a raconté la scène avec un ton théâtral.

« La jeune et belle championne italienne de boxe, une femme, elle est montée sur le ring toute excitée. Et elle a rencontré une jeune femme qui avait transitionné depuis la condition masculine », a-t-il lancé, avant d’ajouter avec un sourire en coin : « Je m’améliore dans mes descriptions de ce genre de choses, parce que c’est un peu difficile à formuler. »

Reprenant les grandes lignes du combat, Trump a mimé les coups reçus par l’Italienne avec une emphase toute scénique, s’attardant sur sa phrase devenue célèbre : « Je n’ai jamais reçu des coups comme ça. » Avant de conclure, non sans sarcasme : « Et cette jeune femme qui l’a battue est allée remporter l’or olympique. »

Ce n’est pas la première fois que Trump aborde ce dossier. Selon LADbible, dès son retour à la Maison-Blanche, il avait signé un décret intitulé « Keeping Men Out of Women’s Sports », en qualifiant Imane Khelif de biologiquement masculine. Or, selon CNN, Imane Khelif est une femme cisgenre, née femme, qui a toujours vécu et concouru en tant que telle. Elle a remporté l’or dans la catégorie des 66 kg en boxe féminine à Paris 2024.

D’ailleurs, le Comité international olympique et son unité de boxe pour Paris ont tous deux jugé Khelif éligible à la compétition, critiquant la disqualification antérieure de l’IBA comme « soudaine et arbitraire ».

Imane Khelif continue son ascension : l’Algérienne entame sa carrière professionnelle à Paris

Alors que les fausses rumeurscontinuent de fuser ces dernières semaines, la championne olympique algérienne de boxe, Imane Khelif, poursuit son ascension. Elle fera son retour sur le ring à l’occasion de son premier combat professionnel, prévu le 23 avril à la salle Wagram (Paris, France), face à l’Allemande Julia Igel, a annoncé son promoteur, l’ancien champion Brahim Asloum.

Sacrée dans la catégorie des -66 kg lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Khelif (26 ans, 1,78 m) disputera un combat de six rounds de deux minutes dans la catégorie des welters (moins de 67 kg). Son adversaire, la gauchère allemande Julia Igel (25 ans, 1,70 m), évolue chez les professionnelles depuis juin 2024. Elle affiche un bilan de cinq victoires, dont quatre avant la limite, pour deux défaites aux points. Sa dernière sortie, le 27 février en Californie, s’est soldée par une défaite face à l’Américaine invaincue Stephanie Simon.

Préparée à Paris depuis octobre sous la houlette de son entraîneur John Dovi, ancien sélectionneur de l’équipe de France, Imane Khelif intensifie sa préparation à l’approche de ce rendez-vous. Selon son coach, la boxeuse multiplie les séances d’opposition pour retrouver le rythme de la compétition. Elle s’est récemment entraînée à l’INSEP aux côtés de Maelys Richols.

Avant son entrée officielle dans le monde professionnel, Khelif disputera également un combat test en six rounds face à Davina Michel, participante aux Jeux de Paris 2024 dans la catégorie des -75 kg, lors d’une séance avec public programmée prochainement.

Ce premier combat professionnel constitue une étape déterminante pour Imane Khelif, qui doit maintenant confirmer sur la scène professionnelle les performances qui lui ont valu sa consécration olympique. La communauté sportive algérienne suit avec attention cette nouvelle étape de sa carrière, symbole de persévérance et de réussite dans la boxe féminine.