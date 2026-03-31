Distribution d’eau à Alger : 21 communes impactées par un fort taux de turbidité (SEAAL)

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, ce mardi, des modifications dans le programme de distribution d’eau touchant plusieurs communes de la capitale. En cause : une forte turbidité de l’eau de mer liée aux récentes conditions météorologiques.

En raison des fortes agitations maritimes, les stations de dessalement ont dû réduire, voire suspendre, leur production. Cette situation engendre des fluctuations et des réajustements du calendrier de distribution dans les localités suivantes :

Birkhadem,

Saoula (centre-ville),

Khraicia,

Baba Hassen,

Draria,

El Achour,

Ouled Fayet,

Souidania,

Chéraga

Dely Ibrahim.

Bir Mourad Raïs (quartier Les Sources),

Beni Messous

et Kouba.

Par ailleurs, des retards dans les horaires de distribution sont signalés sur les hauteurs d’Alger et les nouveaux pôles urbains :

Ben Aknoun,

Bouzaréah,

Beni Messous.

El Biar,

Bologhine (Zghara)

Rais Hamidou (Sidi El Kebir)

Douéra (nouveaux quartiers)

et Rahmania.

Afin de pallier ce déficit, la SEAAL rassure les usagers : un dispositif de secours a été activé. L’entreprise s’appuie actuellement sur les réserves des barrages pour compenser partiellement la baisse de production des stations de dessalement et maintenir un service minimum.

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Le rétablissement du programme habituel se fera progressivement dès que la production des stations de dessalement aura repris sa pleine capacité et que les réservoirs principaux auront atteint leurs niveaux de remplissage optimaux.

Pour toute information complémentaire, la SEAAL rappelle que son centre d’appel opérationnel reste joignable 24h/24 et 7j/7 au numéro court : 1594.

Journée mondiale de l’eau : SEAAL mise sur la révolution numérique pour un service plus équitable

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, célébrée mardi dernier sous l’égide du Palais de la culture Moufdi Zakaria, la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation.

Placée sous le thème « L’eau, source d’égalité », cette édition a servi de vitrine aux dernières innovations technologiques de l’entreprise, destinées à transformer la relation avec l’usager et à garantir une gestion optimale de la ressource.

L’un des points forts de ces annonces concerne le déploiement d’une nouvelle application mobile. Cet outil permet d’automatiser l’enregistrement des numéros d’identité nationale des clients, garantissant ainsi un suivi rigoureux et une transparence totale dans le traitement des dossiers.

Pour l’abonné, cela se traduit par une accessibilité accrue aux services à distance, réduisant les déplacements et les délais administratifs.

Parallèlement, la SEAAL a dévoilé un système numérique de gestion de la qualité intégré à son laboratoire central. Ce dispositif couvre l’intégralité de la chaîne d’analyse :

Enregistrement automatisé des prélèvements.

Suivi systématique des résultats en temps réel.

Conformité stricte aux normes sanitaires internationales.

« Notre objectif est de garantir à chaque citoyen l’accès à une eau sûre et de qualité supérieure grâce à une surveillance technologique constante », précise le communiqué de la société.

La célébration a également été marquée par une signature stratégique : un protocole d’accord entre la SEAAL et l’accélérateur Algeria Venture. Ce partenariat vise à propulser les jeunes entreprises innovantes spécialisées dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

Un premier projet pilote a d’ores et déjà été lancé. Il concerne la gestion à distance d’un site hydraulique en collaboration avec une start-up locale. Ce test permettra d’évaluer l’efficacité de nouvelles solutions technologiques avant un éventuel déploiement à plus grande échelle.

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Si Alger était au cœur des festivités, la dynamique s’est étendue aux wilayas de Tipasa, Boumerdès et Tizi Ouzou. Des activités de sensibilisation y ont été organisées pour rappeler l’importance vitale de la préservation des ressources hydriques.

En réaffirmant son engagement dans l’innovation et la numérisation, la SEAAL entend non seulement améliorer l’efficacité de son service public, mais aussi répondre avec agilité aux défis climatiques et aux attentes croissantes de ses millions d’usagers.