Distribution de l’eau à Alger : perturbations dans 15 communes

Durant ce temps pluvieux, les habitants d’Alger font face à beaucoup de problèmes à l’instar des routes barrées et des inondations, voilà que la société des eaux et d’assainissement d’Alger (SEAAL) revient porteuse d’une nouvelle relative à l’eau, loin d’être bonne.

En effet, la société a annoncé aujourd’hui le prolongement des perturbations en alimentation en eau potable, et ce, dans 15 communes d’Alger, à savoir la commune de Reghaia, Rouiba, Hraoua, Dar el Beida, Bordj el Kiffan, Alger Plage, El Marssa, Oued Semar, El Mohammadia, Bach Djerah, Kouba, Bourouba, El Harrach, Ain Taya et Bab ezzouar.

Ces perturbations seront prolongées à cause des intempéries que la capitale a connu ces derniers temps. Une turbidité de plus de 40% des eaux brutes des barrages à l’arrivée des stations de traitement SAA et Boudouaou. La société rassure ses clients que le problème sera réglé dans les plus brefs des délais en procédant à un réajustement de l’opération du traitement des eaux, afin d’assurer une bonne qualité.

La crise persiste

La colère des citoyens ne peut passer inaperçue face à la crise de l’eau persistante. Les mêmes communiqués annonçant les perturbations se multiplient et deviennent de plus en plus fréquent à un détail près ; une cause différente à chaque annonce.

Pourtant, le nouveau PDG de la SEAAL a indiqué récemment « un plan de travail et une feuille de route ont été élaborés en coordination avec la Direction des Ressources en Eau d’Alger afin d’assurer la fiabilité et le suivi du programme de distribution, ainsi que pour trouver des solutions dans les meilleurs délais dans le cas ou une fluctuation urgente est enregistrée ».