Diaspora, voyages en Algérie : les évènements marquants de 2022

Alors que 2022 est sur le point de s’achever, il est temps d’en dresser le bilan en ce qui concerne les voyages et la diaspora algérienne. Durant cette année, les autorités algériennes ont pris des décisions importantes dans plusieurs domaines, y compris dans le secteur des voyages. Les membres de la diaspora algérienne ont, quant à eux, vécu des moments forts, parfois douloureux.

De l’ouverture totale des frontières à la reprise des activités aériennes, de l’assassinat de la petite Lola au retour à la normale des relations consulaires entre l’Algérie et la France, voici les principaux événements marquants de l’année 2022.

Reprises des activités aériennes et maritimes, levée des restrictions de voyage vers l’Algérie

Après plusieurs mois de fermeture, les frontières aériennes et maritimes ont été réouvertes partiellement, le mois de juin et octobre 2021. Par conséquent, les compagnies de transports de voyageurs, aérienne et maritime, ont repris leurs activités, après une suspension qui a duré plusieurs mois.

En mars 2022, le ministère des Transports a annoncé la reprise partielle des activités de la compagnie aérienne nationale. Notamment, selon trois phases, qui ont débuté avec l’ouverture 64 liaisons sur différents créneaux internationaux. De son côté, Algérie Ferries a repris ses traversées depuis le mois d’octobre 2021 avec un voyage hebdomadaire au départ d’Alger vers Marseille, et un autre entre Oran et Alicante. Après tant d’attente et d’impatience, ce n’est que le mois de mai 2022, que le transporteur national maritime a décidé de renforcer le nombre de ses traversées, en entamant son programme estival.

Par ailleurs, malgré l’amélioration du contexte sanitaire dans le pays, les autorités algériennes ont maintenu certaines restrictions de voyage, notamment l’obligation du test PCR, tout au long de la précédente saison estivale. Le 31 octobre 2022, l’ambassade d’Algérie à Doha, a officiellement annoncé la levée totale des restrictions de voyages.

Fin de la crise des visas vers la France pour les Algériens

L’an dernier, Paris avait décidé de restreindre la délivrance des visas pour les pays du Maghreb. Notamment, pour la Tunisie, le Maroc, mais aussi pour l’Algérie. Et ce, pour mieux contrôler l’immigration illégale. Suite à cette décision, le taux des refus avait atteint les 50 % pour les Algériens.

En visite en Algérie, le ministre de l’Intérieur français, en l’occurrence Gérald Darmanin, a annoncé, le dimanche 18 décembre 2022, une normalisation des visas pour les Algériens, soit un « retour à la normale des relations consulaires » entre les deux pays. Et ce dès le lundi 19 décembre dernier. Cette normalisation intervient en Algérie, après celle en Tunisie, le mois d’août 2022, et au Maroc, le vendredi 16 décembre 2022.

Assassinat de Lola par Dahbia : retour sur l’affaire qui a ému la diaspora algérienne en France

L’affaire remonte au 14 octobre 2022. Les parents de la petite Lola, une collégienne âgée de 12 ans, ont signalé la disparition de leur enfant. Après visionnage des images de vidéosurveillance, les parents constatent que la petite fille a pénétré dans leur immeuble en compagnie d’une femme.

Très vite, la police a lancé des recherches. Du scotch, mais aussi un cutter, ont été retrouvés dans le parking de la résidence. Par ailleurs, vers 23 h, un SDF appelle la police pour signer la présence d’une malle en plastique dans la cour de la résidence. Celle-ci contenait le corps de Lola. Effectivement, la petite Lola a été retrouvée morte par asphyxie et son corps, portant des traces au niveau du cou, du dos et des membres, a été enfermé dans cette malle.

Rapidement, les services de police ont interpellé plusieurs suspects. Parmi ces derniers, figure Dahbia B, une ressortissante algérienne âgée de 24 ans. Lors de sa garde à vue, les déclarations de cette principale suspecte oscillent entre des reconnaissances et des contestations des faits.

Le profil de Dahbia, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait renaître d’importants débats sur la question de l’immigration. En effet, l’extrême droite n’a pas hésité à crier au scandale. De leur côté, les membres de la diaspora algérienne ont reçu un double choc. Ces derniers ont dû subir le choc de ce qui vient d’arriver à l’enfant Lola, mais aussi celui des regards accusateurs.

Benzema remporte le « Ballon d’Or », rate le Mondial et prend sa retraite internationale

De nombreux Algériens ont réussi à se distinguer, durant l’année 2022, à l’étranger. Parmi ces derniers, Karim Benzema qui a fait une saison de rêve. En effet, entre Ligue des champions et championnat d’Espagne en club, titres du meilleur butteur et joueur d’Espagne, en 2021-2022, l’attaquant de réal Madrid a quasiment tout gagné.

Le 17 octobre 2022, le franco-algérien Karim Benzema est sacré ballon d’Or 2022, succédant ainsi à Lionel Messi. Mais 2022 restera également l’année de la retraite internationale de ce footballeur, âgé de 35 ans. En raison de sa blessure, avant même le premier match de l’équipe de France, Benzema a dû renoncer à la participation à la Coupe du monde au Qatar.

Par ailleurs, le lendemain de la défaite des Bleus face à l’Argentine en final du Mondial, Benzema a décidé d’annoncer sa retraite internationale. Notamment via un message sur les réseaux sociaux. « J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin » a fait savoir l’attaquant de Réal Madrid.

