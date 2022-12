Benzema – Equipe de France : c’est bel et bien fini

Karim Benzema a annoncé officiellement sa retraite internationale. C’était prévisible, notamment après la grande polémique autour de sa participation pour la Coupe du Monde Qatar-2022 à partir de la demi-finale.

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Karim Benzema ne rejouera plus avec l’équipe de France. En effet, il a annoncé aujourd’hui de mettre un terme à sa carrière internationale. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ». A-t-il écrit sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, avec un hastag « Nueve », l’un de ses surnoms. Une décision prise au lendemain de la défaite de l’équipe de France en finale du Mondial face à l’Argentine.

N’ayant pas pu prendre part à la Coupe du Monde Qatar-2022 en raison d’une blessure, le dernier Ballon d’Or (35 ans) compte 97 sélections avec les « Bleus » pour 37 buts.