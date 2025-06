Des navettes à 50 DA vers et depuis l’aéroport d’Alger… Voici ce que propose l’ETUSA

L’Établissement Public de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé les détails des horaires des lignes de bus n° 100 et n° 178, reliant l’aéroport international d’Alger – Houari Boumédiène – à la Place des Martyrs et à la gare routière de Kharouba.

Ces lignes visent à faciliter le déplacement des voyageurs vers et depuis l’aéroport, en offrant une solution de transport public régulière et abordable.

Détails de la ligne de bus ETUSA n° 100 : Aéroport d’Alger – Place des Martyrs

Concernant la ligne de bus n° 100, la desserte entre la Place des Martyrs et l’aéroport commence à 5h00 du matin, avec un dernier départ prévu à 23h00

Premier départ : 05h00 du matin

Dernier départ : 23h00 du soir

Fréquence : Toutes les heures

En sens inverse, les départs depuis l’aéroport en direction de la Place des Martyrs débutent à 6h00 du matin et se poursuivent jusqu’à minuit. Dans les deux directions, les bus partent toutes les heures.

Premier départ : 06h00 du matin

Dernier départ : 00h00 (minuit)

Fréquence : Toutes les heures

Détails de la ligne de bus ETUSA n° 178 : Aéroport d’Alger – Gare routière de Kharouba

La ligne de bus n° 178, quant à elle, relie l’aéroport à la gare routière de Kharouba. Les navettes quittent la gare routière de Kharouba dès 5h00 du matin et jusqu’à 23h00.

Premier départ : 05h00 du matin

Dernier départ : 23h00 du soir

Fréquence : Toutes les heures

Depuis l’aéroport vers Kharouba, les départs s’étendent de 6h00 à minuit, également à raison d’un passage toutes les heures.

Premier départ : 06h00 du matin

Dernier départ : 00h00 (minuit)

Fréquence : Toutes les heures

L’ETUSA a précisé que le prix du ticket pour un aller simple est fixé à 50 dinars algériens. L’établissement a également indiqué que la carte d’abonnement NAVIGUI est valide sur ces deux lignes, offrant ainsi une option pratique pour les usagers réguliers.

Cette annonce de l’ETUSA s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer les services de transport public et à faciliter l’accès à l’aéroport pour les citoyens et les visiteurs d’Alger.