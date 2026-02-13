Des milliards de dinars investis : découvrez l’ambitieux pari pour exploiter le fer de Gara Djebilet à Bechar

La wilaya de Bechar accueille un projet industriel d’envergure destiné à soutenir l’exploitation et la valorisation du minerai de fer du gisement de Garâ Djebilet (Tindouf). Ce pôle industriel, situé à Tomiyat, à 50 km au nord de la ville, s’étend sur 1 477,74 hectares et pourra accueillir de nouvelles installations à mesure que le site se développe.

En avril 2025, le président Abdelmadjid Tebboune a posé la première pierre d’un complexe de production de concentrés et de boulettes de fer, marquant une étape clé dans la transformation de la zone en pôle industriel de référence dans le secteur du fer et de l’acier, capable de renforcer la valeur stratégique du gisement de Garâ Djebilet.

La zone industrielle bénéficie d’une situation géographique privilégiée, à proximité de la route nationale n°6A et de la ligne ferroviaire Bechar-Oran, facilitant le transport des matières premières et des produits finis. Elle dispose également de quatre sources d’énergie principales, dont la ligne à haute tension 220 kV Naâma–Bechar, une ligne de 30 kV et deux transformateurs majeurs (30/60/220 kV et 00/400 kV, ce dernier en construction), assurant un approvisionnement électrique fiable pour l’ensemble des installations.

🟢 A LIRE AUSSI : Transition énergétique : la centrale solaire de Gara Djebilet opérationnelle dès fin 2026

Infrastructures et investissements : eau, transport et communication

La question de l’eau a été particulièrement étudiée : dix puits ont été creusés pour un investissement de plus d’un milliard de dinars, un réservoir de 5 000 m³ a été construit pour 540 millions de dinars, et un réseau de distribution de 63 km transporte l’eau traitée depuis la station de Bechar, dont la capacité annuelle est de 510 000 m³. Deux sources supplémentaires seront bientôt raccordées depuis les nappes phréatiques de Boussir et Qatrani.

La zone est également dotée d’infrastructures de transport modernes : une nouvelle voie de 7,1 km relie le site à la route nationale, et un hélistation de 22 500 m² a été aménagé. Côté communications, Algérie Télécom prévoit l’installation de deux points majeurs de fibre optique, facilitant la connexion à l’ensemble du réseau national.

Le projet bénéficie d’un investissement de 400 millions de dinars pour l’aménagement de la zone, dans le cadre d’un programme global dépassant 7 milliards de dinars, selon la direction de l’industrie de la wilaya de Bechar. Ce pôle industriel vise à renforcer la capacité de production nationale dans le secteur du fer et à transformer Bechar en un acteur stratégique de l’industrie minière et métallurgique algérienne.