Des 20/20 en série…Voici le relevé de notes incroyable de Rawnak Zani 1ʳᵉ au BAC 2025 avec 19,70

C’est un exploit académique qui force l’admiration. Rawnak Zani, originaire de la wilaya de Souk Ahras, s’est hissée au sommet du classement national du baccalauréat 2025 avec une moyenne époustouflante de 19,70 sur 20, décrochant ainsi la première place à l’échelle nationale.

Issue de la filière génie électrique, Rawnak Zani a impressionné par l’excellence de ses résultats. Son relevé de notes, récemment dévoilé, fait sensation sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes saluent sa performance exceptionnelle. Ce document révèle des résultats remarquables dans toutes les matières, confirmant l’ampleur de son mérite.

Rawnak Zani : Un parcours de notes simplement incroyable !

L’analyse de ce dernier révèle un niveau d’excellence rarement atteint. Rawnak a décroché la note maximale de 20/20 dans des matières clés à fort coefficient, démontrant une maîtrise exceptionnelle de son programme. C’est le cas notamment en Technologie – Génie Électrique, en Mathématiques, en Sciences Physiques, et en langue arabe, mais aussi en éducation physique où elle a obtenu le score parfait, 20/20.

🟢 À LIRE AUSSI : Bac en poche ? Découvrez 10 destinations idéales pour étudier et travailler à l’étranger

Mais l’excellence de Rawnak ne s’arrête pas là. Elle a également obtenu des notes quasi parfaites dans toutes les autres disciplines :

19,50/20 en Histoire-géo

en Histoire-géo 19/20 en Philosophie

en Philosophie 19/20 en Français – Première Langue Étrangère

en Français – Première Langue Étrangère 19/20 en Anglais – Deuxième Langue Étrangère

en Anglais – Deuxième Langue Étrangère 18,50/20 en Sciences islamiques

Ces résultats, qui forcent l’admiration, témoignent non seulement d’un travail acharné et d’une intelligence vive, mais aussi d’une rigueur et d’une persévérance hors du commun. Le parcours de Rawnak Zani est une source d’immense fierté pour sa famille, sa wilaya, et l’ensemble du système éducatif algérien.

À noter que cette session 2025 du baccalauréat a vu émerger d’autres talents remarquables : Yahiyaoui Malak, en filière mathématiques (lycée Mekoui Mamoun – Mascara), et Kamel Narjes, en génie électrique (lycée Zineb – Alger-Centre), occupent respectivement la 2ᵉ et 3ᵉ place avec une moyenne identique de 19,52/20.

Dans le reste du pays, l’effervescence se poursuit avec la distribution des relevés de notes

Alors que la nation célèbre les majors, les regards sont désormais tournés vers les établissements scolaires pour la distribution officielle des relevés de notes.

Dans diverses wilayas, à l’image d’Alger et de Constantine, les directions de l’éducation ont annoncé les dates de distribution.

Pour les candidats libres ayant réussi le baccalauréat, la wilaya de Constantine, par exemple, a fixé la remise des relevés aux lundi 22 et mardi 23 juillet, entre huit heures du matin et quatorze heures.

Pour les directions de l’éducation de la capitale (Alger), les candidats libres pourront retirer leurs relevés de notes à partir du lundi, dès 9h du matin, et ce, quotidiennement.

Les directions ont stipulé que la présence de la personne concernée est obligatoire, et qu’elle doit impérativement présenter sa carte d’identité.

🟢 À LIRE AUSSI : Préinscriptions universitaires 2025 : ouverture officielle ce mardi pour les nouveaux bacheliers

Concernant les lieux de retrait :