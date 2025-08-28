Déploiement de la 5G en Algérie – que doivent savoir les consommateurs ?

L’Algérie s’apprête à lancer le réseau 5G, pour le grand plaisir des consommateurs. Le réseau distribue des débits plus rapides que l’ancienne génération. Les enjeux et les implications de ce déploiement sont réels. Pour comprendre ces différents aspects, zoom sur cet article.

L’Algérie attribue les licences aux opérateurs

Le 3 juillet 2025 a eu lieu un événement marquant en Algérie. Plusieurs membres du gouvernement se sont réunis à Alger pour officialiser le déploiement de la 5G. Présidée par le ministre des Postes et des Télécommunications, une licence provisoire a été attribuée à Mobilis, Djezzy et Ooredoo pour soutenir le déploiement de la 5G.

Il ne s’agit pas d’un simple document administratif. Cette licence vise à soutenir les opérateurs dans leur démarche. Le lancement de la 5G nécessite des travaux techniques et l’installation d’infrastructures adaptées. Ce projet représente un enjeu stratégique pour l’Algérie. L’objectif est de renforcer l’économie connectée et de soutenir la modernisation des services numériques.

Une vitesse de connexion améliorée

La 5G n'est pas seulement une version améliorée de l'ancien réseau. Grâce à un débit élevé, elle réduit le temps de transmission des données. Les utilisateurs peuvent accéder plus rapidement aux sites.

Les performances de la 5G dépassent de loin la LTE. Elle se distingue par une latence extrêmement basse. Ses bénéfices ne se limitent pas à un meilleur usage des plateformes de jeu. Le réseau permet de soutenir plusieurs activités comme la télémédecine ou les services de réalité augmentée.

Un déploiement progressif

Le lancement de la 5G en Algérie commence par les grandes villes. Les infrastructures dans ces régions sont plus favorables. La demande y est plus forte. Les opérateurs prévoient de déployer la 5G dans les zones à forte activité économique. Les quartiers d’affaires et les zones industrielles seront les premiers concernés.

Le réseau sera étendu progressivement vers les zones moins peuplées. Ce concept permet de tester les performances du réseau en temps réel. Cela évite une couverture incomplète dans le pays. Les villes intelligentes peuvent profiter de cette innovation pour optimiser les services publics.

Un appel d’offre prometteur

Depuis le mois de mai, l’Algérie prépare ce lancement. L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) en est l’auteur. C’est une étape essentielle pour sélectionner les opérateurs. Mobilis, Djezzy et Ooredoo se sont déjà préparés à ce projet. Ils ont renforcé leur réseau en fibre optique et ont installé plusieurs équipements pour accueillir la 5G.

Le gouvernement vise une couverture complète vers 2027. Cela signifie que la 5G devra être opérationnelle, même dans les régions éloignées. L’objectif est de réduire la fracture numérique et de permettre à tous les citoyens de profiter du réseau performant. Cependant, les opérateurs doivent être mobilisés et le soutien financier de l’État est décisif.

Vers une Algérie ultra-connectée : la 5G s’installe

La 5G pourrait mener l’Algérie vers une tout autre dimension. Grâce aux licences attribuées, les opérateurs pourront lancer le déploiement du réseau. Cette technologie permet aux utilisateurs de profiter d’une connexion améliorée. Les services numériques et les plateformes exigeantes seront plus accessibles.