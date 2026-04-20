Découvrez les photos du nouveau stade de Béjaïa de 30.000 places

Le projet d’un nouveau stade dans la wilaya de Béjaïa refait surface. Lors d’une réunion de coordination tenue ce lundi le 20 avril, sous la présidence du wali Kamel-Eddine Karbouch, plusieurs avancées ont été dévoilées concernant cette infrastructure très attendue par les « Bougiotes ».

Selon un communiqué sur la page facebook officielle de la wilaya, la rencontre a permis d’examiner en détail l’étude relative à la réalisation d’un stade moderne de 30 000 places, qui sera implanté dans la commune d’El Kseur. Le bureau d’études en charge du dossier a présenté une vision globale du projet, abordant notamment les aspects techniques et architecturaux : choix du site, conception de l’enceinte, ainsi que les équipements prévus selon les normes en vigueur. Les infrastructures annexes, telles que les voies d’accès, les parkings et les aménagements extérieurs, ont également été au cœur des discussions.

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Les responsables ont insisté sur la nécessité de concrétiser une enceinte moderne, capable de répondre aux attentes des jeunes de la région et d’accueillir, à terme, des compétitions d’envergure. De son côté, le wali a appelé à une rigueur totale dans la définition des détails techniques, tout en privilégiant un emplacement garantissant fluidité d’accès et mobilité optimale.

Caractéristiques architecturales et impact du projet

Les visuels présentés lors de cette réunion laissent entrevoir un stade de nouvelle génération, entièrement couvert, sans piste d’athlétisme et doté de deux niveaux. Un projet qui marque le retour d’un dossier longtemps gelé. Lancé initialement puis suspendu en 2014, à l’instar d’autres projets à Sétif et Batna, en raison de la crise économique liée à la chute des prix du pétrole, il a été relancé en 2023 après intervention des autorités compétentes.

Aujourd’hui, la pression est forte sur le stade de Stade de l’Unité Maghrébine, inauguré en 1987 et partagé par plusieurs clubs locaux, dont l’Olympique Akbou, le MO Béjaïa et la JSM Béjaïa. Une enceinte désormais dépassée face aux exigences du football moderne. Dans cette dynamique, l’Olympique Akbou devrait accueillir ses adversaires dès la saison prochaine au Stade des Martyrs d’Akbou, récemment rénové.

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Modernisation des infrastructures sportives en Algérie

Ce projet s’inscrit dans un vaste programme de modernisation des infrastructures sportives en Algérie, illustré notamment par les nouveaux stades Nelson Mandela et Ali Ammar (Alger), Hocine Aït-Ahmed (Tizi-Ouzou) et enfin Miloud Hadefi (Oran). Par ailleurs, d’autres projets sont en cours, notamment à Béchar, tandis que celui de Ouargla reste en attente de lancement.

Enfin, le président Abdelmadjid Tebboune avait posé, en novembre dernier, la première pierre d’un nouveau complexe sportif à Constantine, confirmant la volonté de l’État de renforcer les infrastructures dédiées au sport à travers le pays.

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