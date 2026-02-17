Début du Ramadan 2026 : la Grande Mosquée de Paris fixe la date pour les musulmans de France

La Grande Mosquée de Paris a confirmé ce mardi la date de début du Ramadan 1447, fixée au mercredi 18 février 2026. Comme le veut la tradition, cette annonce fait suite à l’observation du ciel lors de la Nuit du Doute, étape indispensable pour clore le mois de Chaâbane et lancer officiellement le mois de jeûne en France.

La Grande Mosquée de Paris a accueilli, ce mardi 17 février 2026 à 18h (29 Chaâbane 1447/H), la réunion de la commission religieuse. Les membres se sont réunis pour scruter le ciel et confirmer l’entrée dans le mois béni de Ramadan, marquant ainsi le calendrier spirituel des musulmans de France.

Dès les premières lueurs de ce mercredi 18 février 2026, les fidèles débuteront leur jeûne rituel de l’aube au coucher du soleil. Cette période de spiritualité intense sera marquée par les prières de Tarawih dans les lieux de culte, tout en mettant l’accent sur l’entraide et la solidarité envers les plus fragiles.

🟢 À LIRE AUSSI : La Grande Mosquée de Paris publie un guide de 900 pages pour concilier islam et laïcité en France

Le jeudi fixé comme premier jour du ramadan 2026 dans plusieurs pays

Plusieurs nations et instances religieuses ont d’ores et déjà fixé le début du mois sacré. La Turquie et Singapour ont officiellement annoncé que le Ramadan 2026 débutera le jeudi 19 février. Ils ont été rejoints par la suite par la Malaisie, le Japon et le Brunéi. En raison de l’absence de visibilité du croissant lunaire ce mardi en Asie du Sud-Est, ces pays ont décidé de porter le mois de Chaâbane à trente jours.

L’Indonésie et l’Australie ont également annoncé officiellement que le jeudi 19 février sera le premier jour du mois sacré de Ramadan, faute d’avoir pu observer le croissant lunaire.

Anticipant l’observation visuelle, le Sultanat d’Oman a de son côté fixé le premier jour du Ramadan au jeudi 19 février 2026. S’appuyant sur des preuves astronomiques, les autorités omanaises ont souligné l’impossibilité de voir le croissant le mardi 29 Chaâbane, puisque l’astre disparaîtra avant le coucher du soleil. En conséquence, le mois de Chaâbane sera complété le mercredi, pour un début de jeûne le jeudi.

En revanche,le début du mois de Ramadan est désormais officiel pour plusieurs pays du Golfe : l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar ont fixé la date du premier jour au mercredi 18 février.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2026 en Algérie : Bonatiro annonce la date du 1er jour