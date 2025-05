Début de semaine en Algérie : quelles sont les prévisions météo pour ce dimanche 25 mai ?

Après un week-end marqué par des pluies soutenues et des vents violents sur plusieurs régions du pays, la météo semble enfin tourner la page. Ce dimanche 25 mai, les prévisions annoncent un net retour au calme avec des conditions globalement stables et ensoleillées. L’air printanier reprend ses droits, apportant une ambiance plus douce et agréable sur l’ensemble du territoire.

Selon les services de Météo Algérie, la majorité des wilayas profiteront d’un ciel dégagé et d’un bel ensoleillement tout au long de la journée. Les régions nord, notamment les côtes et l’intérieur, bénéficieront d’un temps clément et lumineux, propice aux sorties.

Les températures afficheront des valeurs modérées sur l’ensemble du nord, oscillant entre 23 et 33 °C sur les régions côtières, et entre 22 et 32 °C à l’intérieur du pays. Un vent modéré soufflera localement, avec des rafales atteignant parfois les 40 km/h, sans provoquer de perturbations notables.

Au sud du pays, le ciel restera clairement dégagé, avec une chaleur bien plus marquée. Les températures grimperont entre 24 et 46 °C, en particulier dans les régions sahariennes les plus exposées. Le vent, quant à lui, se renforcera progressivement au fil de la journée, avec des pointes atteignant jusqu’à 50 km/h dans certaines régions.

Alerte météo en Algérie : vents forts et soulèvements de sable dans ces régions !

Malgré l’amélioration générale, l’Office National de la Météorologie (ONM) maintient un niveau de vigilance jaune pour vents violents et vents de sable dans plusieurs wilayas du sud. Cette alerte concerne Ouargla, Timimoun, Ghardaïa, Touggourt, In Salah, Illizi, El Meniaa, El M’Ghair, Adrar et Ouled Djellal. Ces phénomènes pourraient réduire localement la visibilité sur les routes et compliquer les déplacements.

En résumé, le pays entame la nouvelle semaine sous un ciel plus clément, laissant derrière lui les fortes perturbations du week-end. Si les habitants du nord profiteront d’un dimanche radieux, ceux du sud devront rester vigilants face aux vents de sable annoncés. Il reste donc conseillé de suivre les bulletins actualisés de Météo Algérie pour toute évolution dans les heures à venir.