De San Diego au Sahara algérien : comment Cameron Mofid a vaincu son TOC en parcourant 195 pays

Cameron Mofid, jeune Californien de 25 ans, a accompli un exploit exceptionnel : visiter 195 pays et territoires reconnus par l’ONU. Un objectif colossal qui a non seulement fait de lui l’une des rares personnes à avoir achevé ce long voyage, mais qui a aussi un rôle important dans sa guérison contre les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) dont il souffre depuis l’enfance.

Ce trouble de santé mentale, caractérisé par des peurs et des pensées indésirables, peut être épuisant et difficile à expliquer. Pour Cameron Mofid, voyager est devenu un moyen de faire face à sa maladie, d’abord comme une échappatoire, puis comme une forme de guérison.

« Mais quand on traverse des frontières chaotiques, qu’on dort à même le sol ou qu’on essaie de comprendre des choses dans un pays dont on ne parle pas la langue, on est obligé d’abandonner le contrôle. C’est inconfortable, mais aussi libérateur« , a déclaré le globe-trotteur dans une interview accordée à CNN Travel.

🟢 À LIRE AUSSI : Il a visité 124 pays : Nick Maddock pose ses valises en Algérie, voici ce qu’il en pense

Cameron Mofid, l’une des rares personnes à visiter 195 pays

L’idée de visiter tous les pays du monde a germé pendant la pandémie du Covid-19. Mofid déjà grand voyageur grâce à sa carrière dans le tennis, a vu dans ce défi un moyen pour canaliser son énergie et de lutter contre le TOC. En cherchant sur internet, il a découvert que le nombre de personnes ayant visité tous les pays était inférieur à celui des astronautes.

Pour s’assurer de la légitimité de son exploit, Cameron Mofid a établi ses propres exigences, notamment en s’engageant à « faire quelque chose de significatif » dans chaque pays et à y rester au moins quatre jours. Il a ensuite dressé une feuille de route pour planifier ses vols, ses itinéraires et les visas requis.

En fin d’année 2022, ce globe-trotteur a entamé son voyage en Europe, avançant vers des destinations jugées « moins confortables« . Pour minimiser les coûts, il a privilégié les bus de nuit, les hébergements économiques, allant jusqu’à faire du stop dans des pays lointains.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cameron Mofid (@cameronmofid)

L’Algérie, l’une des destinations les plus marquantes du voyage de Cameron Mofid

L’Algérie marque une destination importante dans le carnet de voyage de Cameron Mofid. Lors de son séjour en Algérie, le voyageur est passé par plusieurs villes dont Alger, Tipaza, Cherchell, Oran, Constantine et Ghardaia et sa Valley des M’Zab.

Malgré les moments de joie, son parcours a été également jalonné d’épreuves. En avril 2024, en Algérie, il est tombé sévèrement malade, au point d’envisager d’abandonner son aventure. Cependant, après avoir pu se reposer à l’hôpital, il a pu apprécier pleinement cette destination, qu’il décrit comme « incroyable« .

« C’est l’un de mes pays préférés« , dit-il en soulignant que les destinations les moins touristiques offrent souvent les meilleures expériences culturelles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cameron Mofid (@cameronmofid)

La ligne d’arrivée en Corée du Nord

La solitude était une constante de ce voyage, malgré cela, le voyageur se dit reconnaissant d’avoir été seul 95% du temps. Cette expérience l’a néanmoins poussé à se faire des amis et à rencontrer des gens à travers le monde.

À 25 ans, notamment en avril 2025, Mofid a atteint son objectif en Corée du Nord, son 195e pays et dernier pays. Il a célébré cette réussite en participant au marathon international de Pyongyang. Il a, d’ailleurs, précisé qu’il avait battu le précédent record du monde de la plus jeune personne à avoir fait le tour du monde, de la plateforme NomadMania. Cependant, ce record a été potentiellement dépassé par l’Allemand Lucas Pferdmenges.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cameron Mofid (@cameronmofid)

De retour en Californie, Cameron Mofid se réadapte à une vie plus sédentaire, mais se dit incroyablement fier de son parcours et de la leçon qu’il en tirée : « personne ne croira en vous autant que vous-même« .

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie, pays ouvert ou fermé aux voyageurs ? Ce que dit l’indice Henley 2025