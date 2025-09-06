De l’industrie lourde à l’énergie propre : ANNABA s’allie à la mégalopole chinoise de Chongqing

Un accord de coopération et d’amitié a été signé jeudi à Annaba entre la wilaya et la municipalité chinoise de Chongqing, marquant le début d’un partenariat stratégique. L’accord, paraphé par le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, et le maire de Chongqing, a eu lieu à l’hôtel Sheraton d’Annaba en présence de représentants des deux parties.

Selon un communiqué de la wilaya, cet accord ambitieux s’articule autour de plusieurs axes majeurs. L’un des points forts est la modernisation du secteur agricole par l’intégration de technologies intelligentes dans les systèmes d’irrigation et de production.

Parallèlement, l’accord vise à créer un écosystème commercial favorable aux start-ups de l’industrie automobile et à lancer des projets pilotes pour la lutte contre la pollution industrielle en utilisant des technologies propres et efficaces.

Le partenariat prévoit également d’élargir l’utilisation de l’énergie solaire et de moderniser le réseau électrique grâce à des solutions intelligentes afin d’améliorer l’efficacité énergétique. Dans le domaine du tourisme, l’accord prévoit de renforcer les échanges et la promotion conjointe des deux destinations, avec le développement de produits touristiques qui reflètent leur richesse culturelle et civilisationnelle.

L’accord entre Annaba et Chongqing ouvre la voie à un partenariat technologique et économique

En matière d’urbanisme, un échange d’expertises est prévu pour le développement de villes intelligentes et d’aménagements urbains durables.

Lors de la cérémonie de signature, le wali de Annaba a affirmé que cet accord constitue « un véritable point de départ pour un partenariat constructif ». Il a souligné qu’il permettra à la wilaya de bénéficier de l’expertise technologique chinoise et de tirer parti de son propre potentiel économique et touristique pour dynamiser ses secteurs clés.

De son côté, le maire de Chongqing s’est montré très optimiste quant à l’avenir de cette coopération, insistant sur « les complémentarités existantes entre les deux régions et les opportunités d’investissement mutuelles » qui pourront être pleinement exploitées dans le cadre d’un partenariat à long terme.

La signature de l’accord s’est déroulée en présence de cadres du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, ainsi que de représentants des parties algérienne et chinoise, comme indiqué dans le communiqué de la wilaya.

Dans le cadre de leur visite officielle, la haute délégation de Chongqing a effectué une tournée à Annaba pour découvrir les sites naturels et culturels emblématiques de la région, notamment les plages de Rizki Rachid et de Rizi Omar, le Cap de Garde (Râs al-Hamra), la place de la Révolution, le site archéologique d’Hippone et la basilique Saint-Augustin.

Sur le plan économique, la délégation a visité les usines Algerian Steel (anciennement Sider El Hadjar) et Fertial, filiale du groupe Asmidal. Ces visites leur ont permis de constater le potentiel industriel de la wilaya et d’explorer des pistes de coopération dans les domaines de l’environnement industriel et du développement durable.