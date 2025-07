De l’Everest à l’Atlantique : Inoxtag défie la mer en bateau sans moteur, va-t-il réussir ?

Un an après avoir conquis l’Everest, l’âme aventurière d’Inoxtag se réveille à nouveau. Le vidéaste d’origine algérienne vient d’annoncer un nouveau défi de taille : traverser l’Atlantique jusqu’à la Martinique à bord d’un bateau sans moteur.

Inès Benazzous, alias Inoxtag, est toujours en quête de nouvelles aventures, en particulier celles qui le reconnectent à la nature. Pour cette traversée, le Youtubeur aux 9 millions d’abonnés sera à bord d’un trimaran sans moteurs, accompagné d’un skipper.

Dès ce mercredi 9 juillet, Inoxtag se lance le défi colossal de traverser l’Atlantique en bateau, mais sans moteur. Son périple, qui devrait durer entre 10 à 15 jours, a pour destination la Martinique.

Inoxtag se lance à l’assaut de l’Atlantique en bateau sans moteur

Après avoir gravi l’Everest en 2024, le Youtubeur de 23 ans part en direction de la Martinique, mais cette fois-ci en traversant l’Atlantique à bord d’un trimaran sans moteur. Il a annoncé cette aventure audacieuse dans une vidéo Tiktok.

« Je ne serai pas là les dix prochains jours, voire les quinze prochains jours, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je pars traverser l’Atlantique », a-t-il déclaré à ses quelque 9 millions d’abonnés qui le suivent sur les réseaux sociaux.

Le skipper et Inoxtag visent la Martinique, une île des Caraïbes : « Si je ne suis pas pris dans une tempête, j’arriverai en Martinique. Les amis de Martinique qui me demandent souvent quand je viens, là, j’arrive en bateau« , s’est-il amusé.

Du jeune passionné de jeux vidéo à une icône de l’aventure

Inès Benazzouz a connu une ascension fulgurante, en passant d’un simple passionné de jeux vidéo à une icône de l’aventure. Dès ses débuts sur YouTube, il a su capter l’attention d’un large public grâce à son charisme naturel et son authenticité.

Ne se contentant pas de divertir, le vidéaste d’origine algérienne s’est lancé dans des défis de plus en plus ambitieux comme la survie sur une île déserte ou l’ascension du Mont Blanc. Son projet le plus marquant est sans doute l’escalade de l’Everest. Pendant près d’un an, il a partagé chaque étape de sa préparation physique et mentale avec ses abonnés, documentant cette aventure dans un film intitulé « Kaizen ».

Ce documentaire est une véritable célébration de sa persévérance et de sa détermination, plongeant le spectateur au cœur de son périple, de son entraînement intense jusqu’aux moments de doute.