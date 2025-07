De l’Alaska à l’Argentine : l’aventure à deux roues du globe-trotteur algérien Salah Latreche

Après avoir conquis les routes d’Europe et d’Afrique, le globe-trotteur algérien, Salah Latreche, est désormais prêt pour de se lancer dans une nouvelle aventure et sans doute la plus audacieuse de tous ses périples, la traversée du continent américain à vélo : de l’Alaska au nord à l’Argentine au Sud.

Salah Latreche est un grand habitué des défis. Ce n’est pas la première fois qu’il se lance dans une telle aventure, étant un explorateur chevronné. Il a déjà parcouru plus de 35 000 kilomètres à travers 45 pays sur différents continents.

Cela démontre non seulement son expérience des longues routes, mais aussi sa capacité à affronter des conditions extrêmes, qu’il s’agisse de climat rigoureux, de terrains difficiles ou de situations imprévues.

Salah Latreche part explorer le continent américain à vélo

Après avoir parcouru l’Afrique et l’Europe, Salah Latreche se lance dans la phase la plus difficile de ce long voyage : la traversée du continent américain. Son objectif est de relier l’Alaska à l’Argentine. Il vient d’arriver à sa première destination et s’attelle à préparer méticuleusement son équipement pour cette nouvelle aventure.

Le point de départ de ce périple est symbolique : Deadhorse en Alaska, le lieu le plus septentrional accessible par la route sur le continent américain. Il s’agit d’une zone extrêmement isolée et presque déserte, située à environ 750 km de la ville la plus proche.

Pour affronter divers terrains et les longues distances de ce continent, le globe-trotteur a choisi un accompagnateur de route fiable : un vélo Surly Ogre, spécialement conçu pour les longs voyages et s’adapte à toutes les conditions, assurant ainsi une robustesse et confort tout au long de ce trajet.

35 000 km au compteur et 45 pays explorés

L’amour de cet aventurier pour les voyages à vélo ne date pas d’hier. En 2020, il est parti à destination de la Turquie afin d’explorer ses régions isolées, puis s’est dirigé vers la Géorgie avec l’intention d’explorer la Chine. Cependant, en raison de la pandémie du Covid-19, l’entrée en Azerbaïdjan lui a été refusée.

Il a alors mis le cap sur l’Andalousie, partant de la Grèce et traversant les pays des Balkans vers le nord, jusqu’en Pologne, puis vers le sud jusqu’en Espagne.

Son âme aventurière l’a poussé aussi à parcourir le continent africain à vélo. Un périple qui a duré deux ans et trois mois. Depuis 2020, il a réussi à parcourir plus de 35 000 kilomètres à travers 45 pays. Il s’apprête désormais à se lancer dans un nouveau défi de taille : explorer l’Amérique à vélo.

