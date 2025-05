De la France à l’Algérie : Zahra, journaliste, fait le choix du retour aux racines

De plus en plus de personnes font un choix migratoire surprenant : au lieu de se diriger vers des pays occidentaux traditionnellement perçus comme des eldorados, elles optent pour un retour en Algérie. Ce phénomène concerne des individus qui sont nés, parfois vécus dans des pays comme le Canada et la France et qui décident de commencer une nouvelle vie dans leur pays d’origine.

L’histoire de Zahra illustre parfaitement cette tendance migratoire inversée. Journaliste d’origine algérienne ayant vécu et grandi en France, elle a concrétisé le rêve de son père en s’installant pour une durée indéterminée en Algérie. Son expérience ne s’arrête pas là : active sur les réseaux sociaux sous le nom de « Zahra’s Room », elle a récemment publié un guide spécifiquement dédié aux femmes voyageant seules et souhaitant découvrir la ville d’Alger.

Ce guide témoigne non seulement de son engagement envers son pays d’origine, mais aussi de son désir de faciliter cette expérience à d’autres femmes souhaitant découvrir le pays de manière autonome.

Elle quitte la France pour s’installer en Algérie

Journaliste et créatrice de contenus sur les réseaux sociaux, Zahra a toujours vécu en France, mais elle voyage souvent en Algérie avec sa famille pendant les vacances. En grandissant, elle s’est rendue compte qu’elle ne connaissait pas vraiment son pays d’origine.

« J’ai voulu prouver le contraire de ce que les gens racontent : que l’Algérie n’est pas un pays sûr pour les femmes« . C’est un avis que la journaliste a toujours réfuté en montrant à ses abonnés la beauté cachée de ce grand pays, souvent méconnue.

Cette année, elle a pris une décision importante de quitter la France pour s’installer en Algérie, notamment pour des raisons de travail, mais aussi pour concrétiser le rêve de son père.

« L’Algérie est un musée à ciel ouvert »

Le guide de Zahra offre une trentaine d’idées pour visiter Alger, rencontrer des artisans et s’immerger dans le quotidien algérien. Forte de sa double culture, la journaliste a toujours cherché à comprendre l’histoire de l’Algérie et les liens entre les deux rives de la Méditerranée.

C’est ce qui l’a poussé à vivre quelques mois en Algérie, caméra à la main, pour découvrir le pays avec un regard neuf, dépasser les clichés et le partager avec d’autres, notamment avec les jeunes femmes désireuses d’explorer leurs origines.

De cette expérience est né son guide, où elle dévoile ses coups de cœur et les adresses incontournables de la capitale d’Alger.

