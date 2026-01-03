De décharge géante à espace verdoyant : le pari réussi d’Alger pour l’écoparc d’Oued Smar

Longtemps considéré comme l’un des symboles les plus marquants de la pollution à Alger, le site d’Oued Smar, situé au sud de la capitale, a connu une transformation spectaculaire. Ancienne décharge à ciel ouvert pendant près de trois décennies, ce lieu autrefois redouté pour ses nuisances environnementales est aujourd’hui devenu un vaste écoparc verdoyant, ouvert au public depuis 2025.

Un projet ambitieux, financé à hauteur de 7 milliards de dinars, qui illustre la volonté des pouvoirs publics de réhabiliter des espaces dégradés et de redonner vie à des zones longtemps abandonnées.

L’Écoparc d’Oued Smar, un nouveau poumon vert pour la capitale

La wilaya d’Alger a récemment diffusé une vidéo présentant une vue aérienne du site, révélant l’ampleur de cette métamorphose. Là où s’entassaient des montagnes de déchets, s’étendent désormais des espaces verts, des allées aménagées et des zones dédiées à la détente.

L’Écoparc d’Oued Smar s’impose ainsi comme un nouveau poumon écologique pour la capitale, venant renforcer le réseau d’espaces verts urbains indispensables à l’amélioration du cadre de vie des citoyens.

Pendant plus de trente ans, la décharge d’Oued Smar a constitué un véritable cauchemar environnemental. Les habitants des quartiers voisins subissaient quotidiennement des odeurs nauséabondes, tandis que les fumées issues de l’incinération des déchets obscurcissaient le ciel et représentaient un danger pour la santé publique. Ce site, qualifié par beaucoup d’« abcès environnemental », symbolisait les limites de la gestion des déchets dans une métropole en pleine expansion.

D’un site pollué à un espace écologique

La reconversion du site a nécessité des années de travaux et une approche technique rigoureuse. Outre la réhabilitation paysagère, le projet a intégré une dimension écologique innovante. Les gaz générés par la décomposition des matières organiques, autrefois rejetés dans l’atmosphère, sont désormais captés et valorisés. Ils servent à produire de l’énergie, transformant ainsi une source de pollution en ressource utile.

Cette reconversion ne se limite pas à un simple embellissement urbain. Elle porte un message fort sur la possibilité de concilier développement urbain, protection de l’environnement et bien-être des citoyens.

L’Écoparc d’Oued Smar incarne une nouvelle vision de la gestion des déchets et de la réhabilitation des sites dégradés, tout en offrant aux habitants d’Alger un espace de respiration et de loisirs.

À travers ce projet, Alger tourne une page sombre de son histoire environnementale et ouvre la voie à d’autres initiatives similaires, essentielles pour construire une ville plus durable et résiliente face aux défis écologiques futurs.