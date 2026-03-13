De 24 à 100 passagers : distribution imminente des nouveaux bus importés dans ces wilayas

Le transport urbain en Algérie s’apprête à connaître un renforcement notable dans les prochains jours. Devant les députés, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé le lancement imminent de la distribution de nouveaux bus importés destinés à améliorer la mobilité dans plusieurs régions du pays.

Cette opération, dévoilée lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales au Parlement, s’inscrit dans une démarche plus large de renouvellement du parc national de transport urbain. Les autorités veulent adapter l’offre aux besoins des citoyens sur l’ensemble du territoire, qu’il s’agisse de grandes agglomérations, de zones montagneuses ou de régions sahariennes.

Nouveaux bus en Algérie : une distribution qui commence par les grandes villes

La distribution des nouveaux bus en Algérie débutera dans les prochains jours et concernera d’abord plusieurs grandes wilayas. Le ministre a précisé que les premières livraisons seront orientées vers des pôles urbains majeurs où la demande en transport public reste particulièrement élevée.

Les premières wilayas concernées sont :

Annaba Constantine Alger Oran Sétif

Le déploiement se poursuivra ensuite progressivement vers d’autres régions du pays. Les autorités visent une couverture de 50 à 60 % des wilayas d’ici la fin du mois de mars, selon les indications fournies par le ministre devant le Parlement.

Nouveaux bus en Algérie : des capacités adaptées aux différentes régions

Le programme prévoit l’introduction de plusieurs types de bus afin de mieux répondre aux réalités du terrain. Les véhicules importés présentent des capacités différentes pour s’adapter à la densité de la demande et aux contraintes géographiques.

Deux principales catégories sont prévues :

Des bus de grande capacité pouvant transporter jusqu’à 100 passagers

Des modèles plus compacts d’une capacité d’environ 24 passagers

Les bus de petite capacité seront principalement destinés aux zones où la circulation est plus complexe ou la fréquentation plus faible. Cela concerne notamment certaines régions montagneuses, comme Béjaïa, Bouira ou Skikda, mais aussi des territoires où la demande en transport est moins importante.

Cette approche vise à adapter les moyens de transport aux caractéristiques de chaque région afin d’assurer une desserte plus efficace.

Renforcement d’ETUSA et modernisation du transport urbain

Parallèlement à cette opération, les autorités prévoient de renforcer l’entreprise publique ETUSA à l’échelle nationale. L’objectif consiste à améliorer la qualité du service et les conditions de déplacement pour les usagers.

Cette initiative s’inscrit dans un programme plus large de modernisation du transport urbain en Algérie, qui prévoit le renouvellement progressif du parc de bus afin de répondre à l’évolution des besoins de mobilité dans les villes.

Avec l’arrivée de ces nouveaux véhicules et leur distribution progressive dans plusieurs wilayas, les autorités entendent renforcer l’offre de transport urbain et améliorer la desserte dans différentes régions du pays. Le programme repose sur un déploiement graduel qui devrait toucher une grande partie du territoire dans les prochaines semaines.