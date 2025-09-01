De 14 200 DA à 2 000 DA… Algérie Télécom lance une méga promo sur les modems fibre optique

Algérie Télécom lance une nouvelle promotion destinée à ses abonnés Idoom Fibre. Ceux qui souhaitent augmenter leur débit internet pourront désormais bénéficier de réductions allant jusqu’à 86% sur le prix du modem de la fibre optique.

Au lieu de payer 14 200 DA, les clients peuvent acquérir un nouveau modem à un prix fortement réduit en optant pour une augmentation de leur débit.

Cette offre est valable pour une durée de 30 jours, à compter d’aujourd’hui, le 1er septembre 2025.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site web officiel d’Algérie Télécom à l’adresse suivante :

https://www.algerietelecom.dz/

L’offre est structurée de manière à récompenser l’engagement du client. Plus l’abonnement internet est augmenté, plus la réduction sur le modem optique est significative :

En souscrivant à un forfait avec 200 DA de plus sur l’abonnement, le modem est proposé à 7 000 DA au lieu de 14 200 DA.

de plus sur l’abonnement, le modem est proposé à au lieu de 14 200 DA. En optant pour une augmentation de 400 DA , le prix du modem chute à 4 500 DA.

, le prix du modem chute à Pour les utilisateurs souhaitant le meilleur rapport performance-prix, une augmentation de 600 DA sur le forfait mensuel permet d’acquérir le modem pour seulement 2 000 DA, soit une réduction de près de 86 %.

Pour bénéficier de ces tarifs avantageux, les abonnés doivent remplir plusieurs conditions. Ils doivent avoir une balance positive et un taux de rechargement cumulé d’au moins 80 % depuis leur souscription. De plus, ils sont tenus de restituer leur ancien modem dans l’une des agences commerciales d’Algérie Télécom.

Il est important de noter que la souscription à cette promotion implique un engagement contractuel de 12 mois. Pour toute information complémentaire sur les débits et les offres disponibles, les clients sont invités à consulter la page dédiée à l’offre IDOOM Fibre.

Cette campagne d’Algérie Télécom représente une opportunité pour les foyers algériens de profiter d’une connexion internet plus rapide et plus stable, répondant ainsi à la demande croissante en matière de performance numérique.

Sid Ali Zerrouki à Batna : « La fibre optique sera généralisée d’ici 2027 »

En visite de travail dans la wilaya de Batna, le ministre des Postes et Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé hier une nouvelle capitale pour la connectivité algérienne : la généralisation de la fibre optique à l’échelle nationale d’ici 2027. Cette déclaration a été faite lors de l’inauguration du service internet très haut débit via la technologie FTTH (fibre optique jusqu’au domicile).

🟢 À LIRE AUSSI : Déploiement de la 5G en Algérie – que doivent savoir les consommateurs ?

Cette annonce s’inscrit dans la continuité des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a réaffirmé que les investissements dans ce secteur sont cruciaux pour garantir la qualité de l’accès aux services numériques.

Le ministre a souligné l’importance stratégique de ce déploiement, le considérant comme un levier essentiel pour stimuler l’innovation et renforcer la fiabilité des services. Il a également insisté sur l’accélération des projets de raccordement, en ciblant particulièrement les zones à forte densité, les pôles économiques et les centres d’activité, pour assurer une couverture équitable.

🟢 À LIRE AUSSI : Sifi Ghrieb réunit les walis : la rentrée sociale et le développement local au centre des priorités

Dans sa mission de modernisation, Zerrouki a mis en avant la transition vers les contrats électroniques, une mesure visant à simplifier l’administration et à aligner les normes nationales sur les standards internationaux.

À l’approche de la rentrée scolaire, le ministre a réaffirmé l’objectif de connecter tous les établissements éducatifs au haut débit. Il a également appelé les services concernés à traiter avec rapidité les réclamations des abonnés, insistant sur la nécessité d’un service public réactif et de qualité.

Accompagné de plusieurs hauts cadres, Zerrouki s’est d’abord rendu dans la commune de Merouana, où une présentation lui a été faite. La wilaya de Batna recense actuellement 211 175 abonnés à l’internet fixe, dont 54 409 via la fibre optique, ainsi que plus de 1,68 million d’abonnés à la téléphonie mobile.

La visite a été marquée par l’inauguration d’une agence commerciale modernisée d’Algérie Télécom et d’un nouveau bureau de poste.

En marge de ces inaugurations, le ministre a présidé une réunion d’orientation stratégique avec les responsables locaux des Postes et Télécommunications des wilayas de l’Est. Cette rencontre a permis d’évaluer les projets en cours, de partager les meilleures pratiques et de définir les priorités pour les mois à venir.