Darmanin attendu à Alger ce lundi : le dossier brûlant des biens mal acquis au menu

Après des mois de paralysie totale provoquée par la crise de juillet 2024, Paris et Alger amorcent un réchauffement des relations. Suite à la visite de Laurent Nunez et d’Alice Rufo, c’est au tour de Gérald Darmanin de se rendre à Alger ce lundi 18 mai. Si ce voyage symbolise la relance de la coopération bilatérale, le ministre français de la Justice aura la lourde tâche de négocier les dossiers les plus épineux du moment.

Initié à la demande du président français Emmanuel Macron, ce voyage ne relève pas de la simple visite de courtoisie. En s’entourant d’une délégation de magistrats de premier plan, Paris affiche sa volonté de traiter les dossiers au fond.

Parmi les figures à l’affiche de cette visite officielle, Laureline Peyrefitte, directrice des affaires criminelles et des grâces (DACG), Vanessa Perrée, procureure nationale anti-criminalité organisée (PNACO) et Pascal Prache, procureur national financier (PNF).

Au programme de ce voyage figure la lutte contre la criminalité organisée, le narcotrafic et le renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme et contre la délinquance économique et financière transnationale. Le dossier sensible du journaliste français Christophe Gleizes sera également négocié.

Le dossier des biens mal acquis au menu de la visite de Darmanin à Alger

La présence du patron du PNF donne un avant-goût des questions de grande délinquance financière, de blanchiment et de saisie de biens criminels, qui seront au centre de ce face-à-face entre Paris et Alger. L’ombre d’Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre algérien de l’Industrie et des Mines sous l’ère de Bouteflika, planera lourdement sur ces négociations.

Condamné par contumace dans plusieurs affaires de corruption, malversation et de trafic d’influence, notamment des dossiers qui ont coûté cher au Trésor public, Bouchouareb fait l’objet d’une traque judiciaire depuis plusieurs années.

Pour rappel, la justice française a récemment opposé une fin de non-recevoir à la demande d’extradition formulée par Alger. Une décision qu’Alger a formellement « prise d’acte », notamment en déplorant l’attitude de Paris. D’ailleurs, le ministère algérien des Affaires étrangères a fustigé un manque de coopération en matière d’entraide judiciaire.

Le long dossier judiciaire de Bouchouareb

Les différentes enquêtes menées contre Bouchouareb révèlent que l’ancien ministre aurait profité de ses fonctions sous l’ère de Bouteflika pour bâtir illégalement une fortune colossale. Parmi les biens identifiés dans ce dossier : une luxueuse villa à Chéraga, estimée à 150 milliards de centimes, louée un temps à une ambassade, puis utilisée plus tard comme un dépôt de véhicules de luxe.

Par ailleurs, il serait impliqué dans des transferts d’argent vers l’étranger avec la complicité d’une proche d’une ex-ministre, gérante d’une entreprise à Bab Ezzouar.

Abdeslam Bouchouareb est aussi accusé de fausses déclarations de patrimoine. Les investigations ont démontré qu’il possède plusieurs entreprises, dont deux usines de chocolat et de chips, huit comptes bancaires garnis de dizaines de milliards de dinars, et d’importantes sommes en devises.

Les procès liés à l’affaire de montage automobile ont révélé que l’ancien ministre a reçu des pots-de-vin, notamment une villa à Hydra d’une valeur de plus de 60 milliards de centimes, 14 milliards de la part d’un industriel, trois appartements, deux voitures de luxe et d’autres dons.

Au total, l’ex-ministre cumule un total de six peines de 20 ans de prison ferme, assorties d’une amende globale de 800 millions de dinars.

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