Crédits avantageux et vaccination gratuite : L’État facilite l’importation du bétails

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Cherfa, a confirmé que la loi autorise désormais tout éleveur titulaire d’une carte d’agriculteur à importer des bovins et des caprins, sous réserve de respecter des conditions strictes.

Cette annonce intervient en réponse à une question parlementaire écrite concernant l’importation d’ovins, de caprins et de bovins destinés à l’élevage dans les périmètres agricoles.

Le ministre Cherfa a détaillé les conditions d’importation pour les bovins, en particulier les vaches laitières de diverses races. Leur âge doit être compris entre 18 et 42 mois, leur poids ne doit pas être inférieur à 480 kg, et leur gestation doit se situer entre 4 et 7 mois.

Quant aux chèvres, les éleveurs remplissant les critères pourront en importer de plusieurs races. L’âge requis est de 12 à 24 mois, le poids doit varier entre 30 et 60 kg, et la gestation doit être supérieure à deux mois.

Les agriculteurs désireux d’importer du bétail devront déposer un dossier complet conformément aux cahiers des charges et finaliser leur inscription via la plateforme numérique dédiée au secteur.

Le gouvernement algérien facilite l’importation de bovins et caprins pour les éleveurs

Une fois les démarches administratives accomplies, les services centraux compétents délivreront une autorisation d’importation sanitaire, permettant ainsi aux éleveurs d’acquérir les troupeaux souhaités.

Dans ce contexte, le ministre a souligné l’engagement de son ministère à soutenir et accompagner les agriculteurs. Cet accompagnement se traduira par un soutien technique aux éleveurs, ainsi que par l’octroi de prêts financiers pour l’acquisition de bovins et de caprins, la construction ou la rénovation d’étables, et l’achat d’aliments pour le bétail.

Face aux défis environnementaux et climatiques qui pourraient entraver l’importation et l’élevage de ces races en Algérie, le ministre a affirmé que ses services compétents, tant au niveau central que local, veillent à la santé des troupeaux, en particulier ceux importés.

Des programmes nationaux de couverture sanitaire sont mis en œuvre, incluant la vaccination gratuite contre diverses maladies. Il s’agit notamment de la peste des petits ruminants et de la variole pour les ovins, ainsi que de la fièvre aphteuse et de la rage pour les bovins.

Ces mesures visent à protéger le bétail importé, qui ne possède pas toujours une immunité acquise forte. Par conséquent, les animaux sont systématiquement vaccinés dès leur arrivée dans les lieux de quarantaine et sont suivis tout au long de la période de confinement jusqu’à leur transfert.