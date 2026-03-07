Crash d’un avion militaire à Boufarik : le bilan des victimes s’alourdit

Le bilan du crash d’un avion de transport militaire survenu à la base aérienne de Boufarik s’est alourdi. Deux autres membres d’équipage ont succombé à leurs blessures, portant à quatre le nombre total de victimes de cet accident tragique.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère de la Défense nationale a annoncé l’augmentation du nombre de victimes du crash d’un avion de transport militaire de type Beechcraft 1900 (BE-1900), survenu jeudi 5 mars 2026 sur la piste de la base aérienne de Base aérienne de Boufarik, relevant de la première région militaire.

Selon le communiqué, l’accident avait initialement coûté la vie à deux membres de l’équipage. Toutefois, deux autres cadres de l’appareil, grièvement blessés lors du crash, ont succombé vendredi 6 mars à leurs blessures. Le bilan de ce drame s’élève ainsi à quatre cadres de l’Armée nationale populaire.

À la suite de ce drame, le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général d’armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et Chef d’État-Major de l’ANP, a présenté ses condoléances aux familles des victimes, priant Allah Tout-Puissant de leur accorder Sa miséricorde et de donner patience et courage aux proches, et a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie sur les causes et circonstances de l’accident.

Le président Tebboune réitère ses condoléances

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, samedi, ses condoléances aux familles des martyrs du crash, suite au décès de deux autres cadres.

« C’est avec une profonde tristesse et une grande affliction que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a appris le décès de deux autres cadres parmi les blessés du crash d’un avion de transport militaire, survenu jeudi en 1ère Région Militaire, portant ainsi à quatre (4) le nombre de cadres décédés en martyrs dans ce tragique accident », lit-on dans le message officiel.

Ainsi, en cette douloureuse épreuve, le président adresse ses sincères condoléances aux familles des martyrs.