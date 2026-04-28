Coupe du monde menacée pour Luca Zidane

La nouvelle est tombée comme un coup dur pour la sélection nationale. Alors qu’on espérait un simple choc sans gravité, la blessure de Luca Zidane s’est révélée bien plus sérieuse que prévu. Le gardien international algérien de Granada CF souffre d’une fracture de la mâchoire et du montant, compromettant sérieusement sa participation à la prochaine Coupe du monde-2026.

Le portier s’est blessé lundi soir lors du derby andalou face à UD Almería, disputé au stade de Los Cármenes dans le cadre de la 37e journée de Liga 2. Une rencontre spectaculaire mais cruelle pour les Grenadins, battus sur le score de 4-2. L’incident s’est produit en cours de match, à la suite d’un choc violent qui a nécessité l’intervention immédiate des secours. Évacué d’urgence vers l’hôpital, Luca Zidane a suscité une vive inquiétude, tant chez ses coéquipiers que parmi les supporters.

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Ce n’est que tard dans la soirée d’hier que le club espagnol a communiqué officiellement sur l’état de santé de son gardien. Le diagnostic est sans appel : une fracture de la mâchoire accompagnée d’une atteinte au montant facial. Dans son communiqué, Granada CF a précisé que le joueur, en collaboration avec le staff médical, « devra déterminer dans les prochaines heures le protocole de traitement le plus adapté ». Une intervention chirurgicale n’est pas à exclure, ce qui pourrait prolonger considérablement sa durée d’indisponibilité.

Impact sur la sélection nationale

Cette blessure intervient au pire moment pour la sélection nationale. À environ un mois et demi du Mondial américain, l’incertitude plane désormais autour de la présence de l’un de ses piliers. Titulaire indiscutable dans les cages des Verts, Luca Zidane représente un élément clé du dispositif défensif.

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Le sélectionneur national Vladimir Petkovic pourrait ainsi se retrouver face à un véritable casse-tête. Déjà fragilisé par les forfaits d’Anthony Mandrea et Melvin Manstil, il risque de devoir composer sans son dernier rempart principal. Une situation préoccupante à l’approche d’une compétition où chaque détail compte.

Dans l’attente d’une évolution plus précise de son état de santé, le flou demeure total. Les prochains jours seront déterminants pour évaluer la gravité réelle de la blessure et envisager un éventuel retour à la compétition. En attendant, tout un pays retient son souffle, espérant revoir rapidement Luca Zidane sur les terrains et, surtout, apte à défendre les couleurs nationales lors de la Coupe du monde-2026.

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