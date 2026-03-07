Coupe du monde de Gymnastique 2026 : Tebboune salue l’éclatante victoire de « l’étoile » Kaylia Nemour

L’étoile de la gymnastique algérienne, Kaylia Nemour, a une nouvelle fois marqué l’histoire ce samedi en s’imposant magistralement lors de la finale de la Coupe du Monde à Bakou. Un sacre salué au plus haut sommet de l’État par le président Tebboune.

Kaylia Nemour : Pourquoi sa victoire aux Mondiaux de Bakou marque l’histoire ?

C’est en Azerbaïdjan, lors de la deuxième phase du mondial de gymnastique artistique féminine, que Kaylia Nemour a confirmé son statut de favorite mondiale. Spécialiste incontestée des barres asymétriques, la jeune championne a survolé la compétition.

Avec un score impressionnant de 15,233 points, elle a littéralement creusé l’écart avec ses concurrentes. Sa dauphine, la Russe Leila Vasileva, termine loin derrière avec une note de 14,033.

Cette performance confirme non seulement la technicité hors norme de Nemour, mais aussi sa régularité au plus haut niveau international après son titre olympique.

« Notre étoile » : Le vibrant hommage du Président Tebboune à Kaylia Nemour

L’écho de cette victoire a immédiatement retenti jusqu’à Alger. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à féliciter personnellement la gymnaste via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

« Notre étoile Kaylia Nemour continue d’honorer l’Algérie et de forger sa gloire dans le monde. Mille bravos à notre championne pour avoir glané la médaille d’or des Championnats du monde 2026 à Bakou », a écrit le chef de l’État.

Ce message, empreint de fierté nationale, s’est conclu par des vœux de succès futurs : « À d’autres sacres et réussites, incha’Allah ».

🟢 A LIRE AUSSI : Youcef Belaili sanctionné par la FIFA : sa participation au Mondial 2026 est-elle compromise ?

Reconnaissance nationale : La mère de Kaylia Nemour naturalisée par décret présidentiel

Ce triomphe sportif intervient dans un contexte familial et symbolique fort. Récemment, le président Tebboune a signé un décret présidentiel (publié au Journal officiel n°17) accordant officiellement la nationalité algérienne à Stéphanie Julienne, la mère de Kaylia.

Cette naturalisation a été rendue possible grâce à l’article 11 du code de la nationalité, qui permet d’octroyer la citoyenneté à une personne présentant un « intérêt exceptionnel pour l’Algérie ».

🟢 A LIRE AUSSI : Coupe du Monde de Gymnastique de Paris 2025 : Kaylia Nemmour brille avec une note exceptionnelle

En honorant Stéphanie Julienne, épouse de Jamel Nemour (originaire de Jijel), l’État algérien reconnaît l’engagement total d’une famille derrière une championne qui, depuis 2023, fait briller les couleurs nationales sur tous les praticables du globe.