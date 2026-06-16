Coupe du monde 2026 : une annonce importante pour les supporters algériens aux États-Unis

À l’occasion de la participation historique de l’équipe nationale algérienne à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la diplomatie algérienne se mobilise pour accompagner les Verts et leurs fans aux États-Unis. L’ambassade d’Algérie à Washington D.C. vient d’annoncer l’ouverture exceptionnelle d’une annexe temporaire de ses services consulaires à Kansas City, l’une des villes hôtes de la compétition.

Comme l’indique le communiqué officiel partagé par le ministère des affaires étrangères, cette initiative vise à fournir une assistance de proximité, un soutien logistique et toutes les informations nécessaires aux ressortissants algériens ainsi qu’aux supporters venus faire le déplacement pour encourager les Fennecs.

Cette antenne restera opérationnelle durant toute la période du séjour de l’équipe nationale et de ses matchs programmés dans la région de Kansas City.

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Une cellule consulaire algérienne au cœur de Kansas City

Érigée au sein de l’Overland Park Convention Center (6000 College Blvd, Overland Park, KS 66211), cette annexe a été choisie pour son accessibilité au sein de l’agglomération. Le numéro d’urgence à conserver absolument est le 415-909-9760. Les autorités diplomatiques insistent : ces coordonnées doivent être enregistrées dès l’atterrissage sur le sol américain.

L’équipe consulaire détachée sur place couvrira trois axes prioritaires. En cas de perte de passeport ou de document de voyage, l’équipe consulaire vous assurera une assistance administrative directe et sans délai. Des conseils pratiques seront également dispensés sur les réglementations locales, l’accès aux enceintes sportives et les consignes de sécurité. Enfin, une cellule de crise et d’écoute restera mobilisée en permanence pour répondre à toute situation imprévue, quelle qu’en soit la nature.

Se déplacer et s’organiser à Kansas City : ce que chaque supporter doit savoir

Au-delà de l’assistance consulaire, la logistique sur place mérite une attention particulière. Le guide complet des transports à Kansas City détaille le plan ConnectKC26, mis en place par les autorités locales pour gérer les flux de supporters. Une navette gratuite relie l’aéroport international au hub central, tandis qu’une navette spéciale stade, facturée 15 dollars aller-retour, dessert l’Arrowhead Stadium les jours de match.

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Pour explorer la ville entre deux rencontres, le pass Region Direct offre un accès illimité aux transports en commun de toute la métropole, à partir de 5 dollars la journée. Les supporters qui souhaitent découvrir Kansas City, ses musées gratuits et ses barbecues légendaires trouveront dans le pass tournoi complet (50 dollars) la formule la plus avantageuse.

Côté budget global, les hébergements varient de 30 à plus de 200 dollars par nuit selon le standing, avec une forte pression tarifaire attendue pendant les semaines de compétition. Mieux vaut avoir réservé bien en amont.

La FAF et l’État algérien : une mobilisation d’État autour des Verts

L’ouverture de cette annexe consulaire s’inscrit dans une dynamique plus large. Dès le mois de mars, la Fédération algérienne de football avait sollicité Air Algérie pour affréter un avion de 300 passagers à destination de Kansas City, incluant joueurs, staff, présidents de ligues de wilaya ainsi que responsables du football féminin et du futsal. Un déplacement officiel d’une ampleur inédite dans l’histoire du football algérien.

Sur le plan médiatique, l’EPTV a sécurisé les droits de diffusion des matchs des Verts via un partenariat avec beIN Sports, garantissant à tous les téléspectateurs restés en Algérie un accès gratuit aux rencontres de la sélection nationale. Aucun abonnement supplémentaire ne sera nécessaire pour suivre le parcours des Fennecs.