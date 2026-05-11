Coupe du monde 2026 : 10 joueurs locaux dans la liste élargie de Petkovic

À mesure que l’échéance approche, l’attente monte crescendo autour de la sélection nationale. Le 31 mai prochain, le sélectionneur des Verts, Vladimir Petković, lèvera le voile sur la liste définitive des 26 joueurs appelés à défendre les couleurs de l’Algérie lors de la Coupe du monde 2026. Un rendez-vous crucial, attendu avec impatience par les supporters, mais aussi scruté de près par les observateurs du football national.

À environ deux semaines de cette annonce officielle, les spéculations vont bon train. Qui fera partie du groupe final ? Quels seront les choix du sélectionneur ? Autant de questions qui alimentent les débats, d’autant plus que la concurrence s’annonce rude à tous les postes. Selon les informations du média spécialisé Compétition, pas moins de dix joueurs évoluant dans le championnat local figurent dans la liste élargie du technicien bosnien.

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6 gardiens de but et 4 défenseurs

Parmi eux, certains noms ne surprennent guère. C’est le cas des deux défenseurs centraux Achraf Abada (USM Alger) et Zineddine Belaïd (JS Kabylie), déjà présents lors du dernier stage des Verts. Leur régularité et leurs performances solides en club leur ont permis de rester dans le viseur du staff technique. À leurs côtés, deux latéraux viennent renforcer la présence locale dans cette présélection : Mohamed Réda Halaïmia du MC Alger et Naoufel Khacef du CR Bélouizdad.

Mais la particularité de cette liste élargie réside dans la forte présence de gardiens de but issus du championnat national. Ils sont en effet six à figurer parmi les présélectionnés. On retrouve notamment Oussama Benbot (USM Alger), Farid Chaâl (CR Bélouizdad), Gaya Merbah (JS Kabylie), Abdelatif Ramdane (MC Alger) et Zakaria Bouhalfaya (CS Constantine). Une densité qui traduit la volonté du sélectionneur d’évaluer un large éventail d’options à ce poste clé, souvent déterminant dans les grandes compétitions.

Ce nombre important de portiers laisse toutefois présager un écrémage sévère avant l’annonce finale. En effet, seuls trois gardiens devraient figurer dans la liste définitive pour accompagner Luca Zidane et probablement Melvin Mastil, ce qui promet une bataille intense pour décrocher une place dans le groupe.

Le 13 mai, date butoir avant de remettre la liste élargie à la FIFA

Sur le plan réglementaire, la FIFA a fixé au 13 mai la date limite pour la remise des listes élargies par les fédérations des pays participants à la Coupe du monde. Quant à la liste finale des 26 joueurs, elle devra être officialisée au plus tard le 1er juin, soit à la veille du délai imposé.

D’ici là, le suspense reste entier. Entre confirmations attendues et éventuelles surprises, Vladimir Petković devra trancher avec précision pour constituer un groupe compétitif, capable de relever le défi mondial. Une chose est sûre : chaque détail comptera dans cette dernière ligne droite vers la Coupe du monde 2026.

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