Coupe Arabe FIFA 2025 : Le programme de l’équipe d’Algérie dévoilé

La Fédération algérienne de football a dévoilé le programme de la sélection nationale A’ lors de la Coupe Arabe FIFA-2025. Un tournoi qui se tiendra du 1er au 18 décembre 2025.

La deuxième édition de la Coupe arabe se déroulera au Qatar en décembre 2024, réunissant 16 nations. L’Algérie, placée dans le groupe D, entamera sa campagne le 3 décembre contre le vainqueur du match inter-confédérations entre le Soudan et le Liban.

Le calendrier des Verts est désormais établi : après leur premier match, ils affronteront le 6 décembre le gagnant de la confrontation Bahreïn-Djibouti, avant de terminer la phase de groupes le 9 décembre face à l’Irak. Une possible revanche pourrait avoir lieu contre le Soudan, qui avait éliminé l’Algérie en quarts de finale du CHAN-2024.

Les matchs inter-confédérations qualificatifs se dérouleront à Doha les 25 et 26 novembre, permettant de compléter les quatre groupes du tournoi. La bande à Madjid Bougherra aura donc l’opportunité de briller dans cette compétition et défendre ainsi son titre.

Cette édition fait suite à celle de 2021, également organisée au Qatar sous l’égide de la FIFA, marquant ainsi la continuité de cet événement sportif d’envergure régionale.

Ounas dans la liste de Bougherra, mais…

Adam Ounas, qui évoluent actuellement au club qatari Al-Sailiya SC au Qatar, a été convoqué en équipe nationale d’Algérie A’ pour le prochain stage d’octobre à Annaba. Un stage qui rentre dans le cadre de la préparation en prévision de la Coupe Arabe FIFA-2025.

Le rassemblement de la sélection des locaux, du 6 au 14 octobre, sera ponctué par deux matchs amicaux contre la Palestine, qui auront lieu à Annaba. Cependant, une ombre plane sur cette convocation : Ounas a récemment été victime d’une blessure lors d’un match contre Al-Arabi, où il a dû quitter le terrain dès la 33e minute suite à un tacle violent.

L’état de santé de l’ancien joueur de Naples suscite des inquiétudes, les résultats complets des examens médicaux n’étant pas encore disponibles. Le staff médical reste néanmoins optimiste quant à sa participation au rassemblement.

Pour Madjid Bougherra, la présence d’Ounas, reconnu pour ses qualités techniques et son expérience, représente un atout majeur dans la construction d’une équipe compétitive. Son profil de dynamiteur de couloir pourrait s’avérer déterminant pour une sélection en pleine phase de construction avant les échéances importantes à venir.