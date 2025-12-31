Coup de gueule après Algérie – Burkina Faso : Bertrand Traoré sanctionné par la CAF

La Commission de discipline de la Confédération africaine de football n’a pas toléré les propos controversés de l’attaquant du Burkina Faso Bertrand Traoré après face à l’Algérie, où il a critiqué ouvertement l’arbitrage africain. En effet, il a été auditionné, avant d’écoper d’une amende.

La victoire de l’Algérie face au Burkina Faso (1-0), lors de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations 2025, continue de faire couler beaucoup d’encre. Si le succès des Verts a été salué pour sa solidité tactique et sa maîtrise défensive, la rencontre a surtout été marquée par une vive polémique arbitrale, alimentée par les déclarations virulentes de l’attaquant burkinabè Bertrand Traoré à l’issue du match.

Déclaration controversée à propos de l’arbitrage

Mauvais perdant et frustré par la défaite, le capitaine des Étalons n’a pas mâché ses mots au micro de beIN Sports. Il a ouvertement mis en cause l’arbitre de la rencontre, estimant que son équipe avait été lésée par des décisions jugées injustes. Selon lui, un penalty évident aurait dû être sifflé en faveur du Burkina Faso dès la première action du match, une situation que l’arbitre n’aurait même pas pris la peine de vérifier à l’aide de la VAR. À l’inverse, le penalty accordé à l’Algérie a été qualifié par le joueur « d’imaginaire », dénonçant un deux poids deux mesures.

Dans un discours très dur, Bertrand Traoré est allé plus loin en critiquant l’arbitrage africain dans son ensemble, estimant que ce type de décisions nuisait gravement à l’image du football continental et à la crédibilité de la CAN.

« C’est dommage, on perd 1-0 sur un penalty. Je pense qu’il y a un penalty sur moi à la première action du match. L’arbitre ne va même pas checker la VAR. Comme par hasard, sur le penalty de l’Algérie, il reste sur le terrain et confirme. C’est dommage pour le football africain, pour la CAN. Les arbitres niquent le match. À la fin, l’arbitre me pousse. Voilà, c’est décevant. Il ne faut pas gâcher la compétition. »

Le joueur écope d’une amende

Dans la foulée, la Commission de discipline de la CAF a convoqué le joueur pour une audition afin de s’expliquer sur ses déclarations controversées d’après-match. Conscient d’avoir franchi la ligne rouge, l’attaquant burkinabè a présenté ses excuses et exprimé ses regrets devant les membres de la commission, a annoncé ce matin la fédération burkinabè de football. Il a reconnu que ses propos avaient dépassé le cadre acceptable, même s’ils étaient dictés par la frustration et l’enjeu de la rencontre.

Malgré ces excuses, la CAF a décidé de sanctionner Bertrand Traoré. La commission a prononcé une amende de 10 000 dollars américains à son encontre pour des propos jugés injurieux envers l’arbitrage, ajoute la même source. Une sanction financière qui se veut dissuasive et qui rappelle la fermeté de l’instance continentale face aux attaques publiques contre ses officiels.