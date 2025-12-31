Cotisations sociales : la CNAS fixe le dernier délai pour les déclarations annuelles 2025

Le Fonds national des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a lancé, ce mercredi, un appel officiel à l’ensemble des employeurs afin de procéder au dépôt de la déclaration annuelle des salaires et des travailleurs au titre de l’année 2025. Cette opération devra être effectuée exclusivement par voie électronique, via la plateforme de télé-déclaration mise à disposition par l’organisme.

Dans un communiqué rendu public, la CNAS précise que le dépôt de cette déclaration débutera à partir de ce jeudi. Les employeurs concernés sont invités à se connecter à leur espace personnel sur la plateforme dédiée, accessible à l’adresse mentionnée sur le site. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de modernisation et de numérisation des services administratifs, visant à simplifier les procédures et à réduire les déplacements vers les agences locales.

Une obligation légale pour tous les employeurs

La déclaration annuelle des salaires et des travailleurs constitue une obligation légale pour l’ensemble des employeurs affiliés au régime de Sécurité sociale. Elle permet à la CNAS de mettre à jour les données relatives aux travailleurs salariés, notamment les rémunérations perçues et les périodes d’activité déclarées. Ces informations sont essentielles pour garantir les droits sociaux des assurés, tels que les prestations de santé, les indemnités journalières ou encore les droits à la retraite.

Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions administratives et financières prévues par la réglementation en vigueur. La CNAS rappelle ainsi l’importance de respecter les délais fixés afin d’éviter toute pénalité ou complication ultérieure dans la gestion des dossiers.

Une période de dépôt fixée du 1er au 31 janvier 2026

Selon le communiqué, la période officielle de dépôt des déclarations annuelles s’étendra du 1er au 31 janvier 2026. Cette date constitue le dernier délai pour la transmission des documents requis. Passé ce délai, les employeurs s’exposeront à des mesures de redressement conformément aux dispositions légales applicables.

La CNAS souligne que la télé-déclaration permet un traitement plus rapide des dossiers et une meilleure traçabilité des informations transmises. Le système offre également aux employeurs la possibilité de corriger certaines erreurs ou omissions avant la validation définitive de la déclaration.

Vers une administration plus numérique

À travers cet appel, la CNAS réaffirme son engagement en faveur de la digitalisation des services publics et de l’amélioration de la qualité des prestations offertes aux usagers. La généralisation de la télé-déclaration s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la transparence, la fiabilité des données sociales et l’efficacité du système de sécurité sociale.

Les employeurs sont ainsi invités à anticiper cette échéance et à s’assurer que leurs informations sont à jour, afin de garantir le bon déroulement de l’opération et la protection des droits de leurs salariés.