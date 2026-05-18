Conservée depuis 1958 : un objet personnel du Colonel Amirouche réapparaît après près de 70 ans

C’est un moment d’une profonde charge émotionnelle et d’une portée historique majeure que la wilaya de Tizi Ouzou vient de vivre. La célèbre « Kachabia » (manteau traditionnel en laine) du Colonel Amirouche Aït Hamouda, figure légendaire de la Révolution algérienne, a été officiellement remise au Musée régional du Moudjahid.

Ce geste hautement patriotique est à l’initiative du moudjahid Laychour Slimane, qui a précieusement conservé cette relique pendant près de sept décennies avant de décider de l’offrir au patrimoine mémoriel de la nation.

Une relique sacrée confiée en 1958

Selon le témoignage poignant du moudjahid Laychour Slimane, c’est le martyr Amirouche en personne qui lui avait remis sa Kachabia en 1958, juste avant de partir pour une mission cruciale liée à la lutte de libération en Tunisie. Depuis ce jour, ce vêtement est resté une sorte de dépôt sacré, préservant une partie de l’intimité et du parcours de ce chef d’exception, dont le courage et la discipline ont marqué à jamais l’histoire de la Révolution.

🟢 À LIRE AUSSI : Visite de Darmanin en Algérie : quels sont les dossiers sensibles relancés entre Alger et Paris ?

Un symbole de la simplicité des grands chefs

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de Nordine Aït Hamouda, fils du glorieux martyr, de membres de la famille révolutionnaire ainsi que du directeur du musée, Chaâbane Hamacha.

Bien plus qu’un simple habit traditionnel, cette pièce historique revêt une valeur symbolique inestimable en témoignant d’une période charnière de la guerre d’indépendance. Elle incarne de manière saisissante la modestie et la rudesse des chefs militaires sur le terrain, tout en rappelant les conditions extrêmes dans lesquelles les maquisards affrontaient le colonialisme au cœur des montagnes.

🟢 À LIRE AUSSI : Énergie : l’Algérie sort sa carte secrète en Méditerranée et bouscule le marché mondial

Transmettre les valeurs de la Révolution aux générations futures

Le directeur du musée a souligné que l’intégration de la Kachabia du Colonel Amirouche dans les collections de l’établissement s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à préserver le patrimoine révolutionnaire national contre l’oubli. Cette démarche permettra aux jeunes générations de découvrir des témoins vivants de leur histoire, renforçant ainsi leur lien avec le pays et leur inculquant les valeurs de sacrifice et de fidélité de leurs aînés.

La Kachabia du Colonel Amirouche restera désormais un symbole silencieux mais puissant. Elle rappelle que l’histoire de l’Algérie ne s’écrit pas seulement dans les livres, mais qu’elle se transmet aussi à travers les objets de ces hommes d’exception qui ont scellé la liberté du pays de leur sang.

🟢 À LIRE AUSSI : Coopération algéro-américaine : un partenariat renforcé pour la protection du patrimoine culturel