Condor honore ses partenaires et lance une nouvelle stratégie de proximité pour 2026

Le leader de l’électroménager Condor a récompensé ses meilleurs distributeurs lors d’une cérémonie d’envergure au Sheraton à Alger, jeudi dernier. L’entreprise accélère sa transformation numérique avec l’outil POS Pro et renforce son réseau de maintenance.

Condor marque une étape décisive dans sa stratégie commerciale. Le groupe a honoré les dix meilleurs points de vente de chaque région du pays. Les zones Sud, Est, Centre et Ouest ont vu leurs acteurs les plus performants primés.

« Aujourd’hui, nous honorons les dix meilleurs points de vente de chaque région », a déclaré Mohamed Salah Daas directeur adjoint du groupe Condor. Il a salué l’engagement des partenaires lors de l’exercice précédent. Selon l’entreprise, les résultats de l’année 2025 sont jugés « éblouissants » par la direction.

Cette cérémonie ne constitue pas une simple remise de cadeaux. « C’est une reconnaissance de vos efforts, de votre engagement et de votre persévérance », a souligné aussi devant l’assemblée. Les lauréats ont reçu des équipements de haute technologie et des voyages.

Lancement de l’application POS Pro : l‘innovation au service du consommateur final

L’événement a servi de tribune pour le lancement de l’application POS Pro. Cet outil technologique vise à révolutionner la gestion du réseau de distribution. Il permet de suivre chaque produit en temps réel, de l’usine jusqu’au client.

« Nous voulons être plus proches du consommateur final », a affirmé M. Daas. L’application offre désormais une vision précise de la distribution sur tout le territoire. Elle garantit une gestion rigoureuse des stocks et une logistique renforcée.

Cette numérisation permet d’anticiper les besoins réels du marché national. Le groupe mise sur la transparence et l’efficacité pour maintenir sa position de leader. L’objectif affiché reste la satisfaction totale de l’utilisateur final.

Un réseau de maintenance sans précédent

Condor ne se contente pas de vendre des produits. Le groupe annonce la création de 300 micro-entreprises spécialisées. Ces entités assureront l’installation et la maintenance de tous les équipements de la marque.

Ce réseau couvrira la climatisation, l’électroménager et la téléphonie. « Cette initiative assure un service après-vente de proximité inégalé », a précisé M.Daas. Le groupe souhaite ainsi sécuriser l’investissement de ses clients sur le long terme.

Ces structures locales renforceront le maillage territorial de la marque. Elles permettront des interventions rapides et professionnelles chez les particuliers. Condor consolide ainsi son image de marque de confiance en Algérie.

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Condor : des ambitions d’exportation vers de nouveaux marchés

Le groupe algérien regarde désormais vers l’international avec une détermination accrue. L’expansion africaine constitue une priorité stratégique pour la direction. Condor est déjà présent en Égypte, en Libye et en Tunisie.

« Nous exportons actuellement nos produits vers 18 pays », a rappelé le groupe. Le marché nigérian, avec ses 250 millions d’habitants, représente une cible majeure. Des accords ont également été conclus avec le Niger lors de visites officielles.

Pour ses exportations, Condor utilise les voies maritimes et terrestres. Cependant, l’entreprise privilégie la voie aérienne pour l’envoi rapide d’échantillons. Cette réactivité logistique permet de séduire plus rapidement les partenaires étrangers.

Le palmarès des lauréats : félicitations aux gagnants !

Voici les distributeurs qui se sont distingués par leurs performances et qui ont été récompensés lors de cette cérémonie :

Catégorie Silver (Prix : TV 75 pouces Silver Écran)

BBA Sud : Amokrane Jugurta, New House Électroménager, Laamara Redha, Gouri Noufel, Zaki Sahnoun.

Amokrane Jugurta, New House Électroménager, Laamara Redha, Gouri Noufel, Zaki Sahnoun. Région EST : Affissa Ali, Boushaba Azzedine, Aissi Nacer, Chaoui Saïd, Belfatmi Adlen, Ben Abbes Noureddine, Dahem Abdelhakim, Benyahia Nacer, Garidi Abdelhakim, Ait Mohand Mohand.

Affissa Ali, Boushaba Azzedine, Aissi Nacer, Chaoui Saïd, Belfatmi Adlen, Ben Abbes Noureddine, Dahem Abdelhakim, Benyahia Nacer, Garidi Abdelhakim, Ait Mohand Mohand. Région Ouest : Messad Houcine, Mansour Boukhtach Houcine, Rezloul Miloud, Sehnine Brahim, Medjahed Mohamed.

Messad Houcine, Mansour Boukhtach Houcine, Rezloul Miloud, Sehnine Brahim, Medjahed Mohamed. Meilleurs Partenaires : Benlarbi Mohamed, Maaziz Maamer, Bakria Abdennour, Cheikh Abdelhak (Prix : Micro-ondes Nardi + TV 50″ Cristor).

Catégorie Golden (Prix : Voyage en Malaisie / Pack Condor & Hisense)

BBA Sud : Gaci Abderrezak, Top Ring, Zegrir Mohamed, EURL MTFC, Bouchareb Issam.

Gaci Abderrezak, Top Ring, Zegrir Mohamed, EURL MTFC, Bouchareb Issam. Région EST : Rami Électroménager, Rabah Belili, Bahmed Mustapha, Souici Imed, EURL Critem Rouiba, Chekiane Boubaker, Miri Amine, SARL Roza, EURL Houssem New Style.

Rami Électroménager, Rabah Belili, Bahmed Mustapha, Souici Imed, EURL Critem Rouiba, Chekiane Boubaker, Miri Amine, SARL Roza, EURL Houssem New Style. Région Ouest : Kherbach Omar, Terch Abdelkader, Mehidjiba Tayeb, SARL El Baraka Li Taksit, Elalibi Belahouel.

Kherbach Omar, Terch Abdelkader, Mehidjiba Tayeb, SARL El Baraka Li Taksit, Elalibi Belahouel. Meilleurs Partenaires Gold : Zegrir Mohamed, Boudraa Ahmed Rami, Miri Amine, EURL Abdellah Litaksit (Prix : Lave-vaisselle Condor + Climatiseur Hisense).

Prix Spéciaux

Meilleurs Espoirs (Q1 Challenge) : Bensadak Saïd, Azizi Tarek, Ben Amara Larbi, Lakhel Khaled (Prix : Machine à café Nardi).

Bensadak Saïd, Azizi Tarek, Ben Amara Larbi, Lakhel Khaled (Prix : Machine à café Nardi). Meilleur Potentiel : Mourad Messoudi, Choaib Aribi, Boukhalfa Aissa, Gharbi Ahmed (Prix : TV 50″ Cristor).

Mourad Messoudi, Choaib Aribi, Boukhalfa Aissa, Gharbi Ahmed (Prix : TV 50″ Cristor). Meilleure Chaîne de Magasins : ETS Amiou Électroménager, EURL Chirif Électroménager (Prix : Lave-vaisselle Condor + Climatiseur Hisense).

Condor conclut cet événement avec un message fort : rester en tête et faire de 2026 une année historique pour l’industrie algérienne.