Concours du village le plus propre de Tizi Ouzou 2025 : qui a décroché le titre ?

Le village Aït Bouhini, relevant de la commune Yakourene, dans la daïra d’Azazga, a remporté le premier prix du concours annuel Rabah-Aïssat du village le plus propre de la Wilaya, organisé par l’APW de Tizi Ouzou.

L’annonce a eu lieu lors d’une cérémonie à la maison de la culture Mouloud-Mammeri. Aïfane (Iflissen, Tigzirt) et Aït Maâmar (Aïn Zaouia, Draâ El Mizan) se sont classés respectivement deuxième et troisième du podium des villages les plus propres de Tizi-Ouzou.

Dans la suite de ce classement, cinq autres villages ont été honorés. En quatrième place, on retrouve Iguer Amrane (Aït Ziki, Bouzeguène), suivi par Djemaâ Saharidj (Mekla) à la cinquième position et Tighilt (Mkira, Tizi Gheniff) à la sixième. Par ailleurs, la septième distinction a été attribuée à Taourirt El Hedhadh (Ath Yenni), tandis que Ifnaïne (Aït Oumalou, Tizi Rached) a clôturé ce palmarès en se classant huitième.

Une récompense allant jusqu’à six millions de dinars

Le prix spécial du « super concours Rabah-Aïssat« a été décerné au village Aït Lahcene (Ath Yeni). Il est à noter que les lauréats de cette 12ᵉ édition reçoivent des récompenses financières allant d’un jusqu’à six millions de dinars algériens.

Le président de l’APW, Youcef Sid Ali, a profité de l’occasion pour encourager une participation accrue aux prochaines éditions, soulignant que ce concours est une initiative essentielle au service d’une cause louable. Son point de vue a été appuyé par Hachimi Radjef, président de la commission Santé et Hygiène de l’APW, qui a rappelé l’importance de cette compétition pour le développement local durable.

De son côté, le wali de Tizi Ouzou, en l’occurrence Abou Bakr Seddik Boucetta, a fait l’éloge de cette initiative. Il a souligné qu’elle est un catalyseur pour l’éducation environnementale et le travail participatif, car elle forme « un espace pour l’enracinement de la solidarité ».

Le concours annuel Rabah-Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou est une initiative majeure de l’Assemblée populaire de la Wilaya, visant à promouvoir l’hygiène, la propreté, la gestion de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie dans les villages de la région. Par ailleurs, il est à rappeler que le village d’Ihesnaouene a remporté le premier prix de ce concours lors de l’édition 2024.

