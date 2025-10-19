Concours du village le plus propre de Tizi Ouzou 2025 : qui a décroché le titre ?

  • Par rima.a
  • 19 octobre 2025 à 14:22
Concours du village le plus propre de Tizi Ouzou 2025 : qui a décroché le titre ?
Le concours annuel Rabah-Aïssat du village le plus propre de Tizi-Ouzou a livré son verdict pour 2025.

Le village Aït Bouhini, relevant de la commune Yakourene, dans la daïra d’Azazga, a remporté le premier prix du concours annuel Rabah-Aïssat du village le plus propre de la Wilaya, organisé par l’APW de Tizi Ouzou.

L’annonce a eu lieu lors d’une cérémonie à la maison de la culture Mouloud-Mammeri. Aïfane (Iflissen, Tigzirt) et Aït Maâmar (Aïn Zaouia, Draâ El Mizan) se sont classés respectivement deuxième et troisième du podium des villages les plus propres de Tizi-Ouzou.

Dans la suite de ce classement, cinq autres villages ont été honorés. En quatrième place, on retrouve Iguer Amrane (Aït Ziki, Bouzeguène), suivi par Djemaâ Saharidj (Mekla) à la cinquième position et Tighilt (Mkira, Tizi Gheniff) à la sixième. Par ailleurs, la septième distinction a été attribuée à Taourirt El Hedhadh (Ath Yenni), tandis que Ifnaïne (Aït Oumalou, Tizi Rached) a clôturé ce palmarès en se classant huitième.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire des enfants SOS de Draria : le Croissant-Rouge algérien rétablit les faits

Une récompense allant jusqu’à six millions de dinars

Le prix spécial du « super concours Rabah-Aïssat«  a été décerné au village Aït Lahcene (Ath Yeni). Il est à noter que les lauréats de cette 12ᵉ édition reçoivent des récompenses financières allant d’un jusqu’à six millions de dinars algériens.

Ait Bouhini remporte le titre du village le plus propre de Tizi-Ouzou en 2025.

Ait Bouhini remporte le titre du village le plus propre de Tizi Ouzou en 2025.

Le président de l’APW, Youcef Sid Ali, a profité de l’occasion pour encourager une participation accrue aux prochaines éditions, soulignant que ce concours est une initiative essentielle au service d’une cause louable. Son point de vue a été appuyé par Hachimi Radjef, président de la commission Santé et Hygiène de l’APW, qui a rappelé l’importance de cette compétition pour le développement local durable.

De son côté, le wali de Tizi Ouzou, en l’occurrence Abou Bakr Seddik Boucetta, a fait l’éloge de cette initiative. Il a souligné qu’elle est un catalyseur pour l’éducation environnementale et le travail participatif, car elle forme « un espace pour l’enracinement de la solidarité ».

Le concours annuel Rabah-Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou est une initiative majeure de l’Assemblée populaire de la Wilaya, visant à promouvoir l’hygiène, la propreté, la gestion de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie dans les villages de la région. Par ailleurs, il est à rappeler que le village d’Ihesnaouene a remporté le premier prix de ce concours lors de l’édition 2024.

🟢 À LIRE AUSSI : De Kabylie à Paris-Dauphine : El Mouhoub Mouhoud raconte l’immigration algérienne dans « Le Prénom »

A lire aussi

La une du jour