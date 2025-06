Concours de recrutement d’Algérie Poste : 50% de postes supplémentaires annoncés

À quelques semaines du lancement de son concours national de recrutement, Algérie Poste annonce une augmentation de plus de 50 % du nombre de postes budgétaires initialement prévus. Une décision qui élargit largement les perspectives pour les candidats.

C’est une annonce qui va intéresser des milliers de demandeurs d’emploi. Algérie Poste a indiqué mardi, dans un communiqué officiel, que le concours national de recrutement aura lieu dans les semaines à venir. Mais surtout, l’entreprise publique a révélé qu’elle allait ouvrir beaucoup plus de postes que prévu.

Initialement, un quota de postes avait été défini. Il sera finalement augmenté de plus de 50 %. Une manière, selon l’entreprise, de répondre à ses besoins en personnel, mais aussi de donner plus de chances aux candidats.

Algérie Poste augmente ses recrutements : plus de 50% de postes supplémentaires

L’entreprise justifie ce changement par deux raisons principales :

Renforcer ses effectifs , dans un contexte où les besoins en ressources humaines augmentent.

, dans un contexte où les besoins en ressources humaines augmentent. Offrir davantage d’opportunités aux candidats, en élargissant l’accès au concours.

« En réponse aux besoins en personnel au niveau de l’entreprise Algérie Poste et afin d’élargir l’accès aux postes (…), il a été décidé d’ouvrir des postes budgétaires supplémentaires », précise le communiqué.

Processus de recrutement modernisé : une plateforme numérique dédiée

En attendant le lancement du concours, les équipes d’Algérie Poste s’attèlent à préparer le terrain. L’entreprise travaille actuellement à finaliser les procédures organisationnelles liées aux nouveaux postes. Elle met également à jour sa plateforme numérique de recrutement. Qui sera utilisée pour le dépôt des candidatures et le suivi du processus.

Cette approche s’inscrit dans la stratégie de modernisation d’Algérie Poste. L’entreprise mise de plus en plus sur le numérique pour ses opérations internes, y compris le recrutement.

Transparence et équité : les valeurs clés du concours d’Algérie Poste

Au-delà des chiffres, c’est une méthode que revendique l’entreprise. Fidèle à ses engagements, Algérie Poste rappelle sa volonté de garantir une sélection des candidats basée sur des principes de transparence, d’intégrité et d’égalité des chances.

« Une approche numérique dans les opérations de recrutement, consacrant ainsi le principe de transparence, d’intégrité et d’égalité des chances entre tous les candidats », affirme le communiqué. Autrement dit, chaque dossier sera traité dans un cadre impartial, sans traitement préférentiel.

Cette orientation vers un modèle plus rigoureux et équitable illustre également la volonté d’Algérie Poste de valoriser les compétences nationales et de mieux capitaliser sur les talents disponibles, en particulier dans un marché du travail en mutation.