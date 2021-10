Classement « Times Higher Education »: 3 université algériennes classées

Trois universités algériennes ont été classées dans le classement 2022 du magazine britannique « Times Higher Education (THE) ». Trois universités algériennes sont classées parmi les universités de 90 pays.

Dans le nouveau classement mondial pour l’année 2022, l’université Ferhat Abbés (Sétif 1) a été classée première à l’échelle nationale par le Times Higher Education (THE). Cette université à vocation scientifique confirme donc sa 1re place à l’échelle nationale pour la 3e année consécutive.

Au niveau international, l’université de Sétif occupe un rang plutôt appréciable dans l’intervalle 501-600, c’est-à-dire dans le 1er tiers des 1 600 universités des 99 pays. Elle est suivie de l’université d’Oran 1 dans l’intervalle (601-800), puis de l’université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen classée dans le rang +1201.

Il convient de noter que ce classement a été établi selon 13 critères de sélection parmi lesquels l’excellence académique, la recherche et les témoignages (preuves et indices sur l’originalité des informations dans les recherches et les thèses scientifiques).

Les critères du classement « Times Higher Education »

Créé en 2010, Times Higher Education (THE) est un établissement britannique dont le siège se trouve à Londres. Il publie annuellement des rapports sur le classement des meilleures universités mondiales selon des critères académiques comme la recherche scientifique et la qualité de l’enseignement.

Ainsi, plus de 1500 universités à l’échelle mondiale sont examinées, à partir de cinq grandes catégories, à savoir l’enseignement (30% de la note finale), la recherche (30%), le transfert de connaissances et l’influence de la recherche (30%), l’ouverture à l’international (7,5%) et l’innovation (2,5%).

Les universités les plus prestigieuses au monde sont venues dans les 10 premières places. L’université d’Oxford vient dans la première place suivie des universités de Californie, de Harvard, de Stanford et de Cambridge.