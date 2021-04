Times Impact Rankings 2021 : les universités Algériennes mal classées

Sans trop de surprises, les universités Algériennes classées par le dernier Times Impact Rankings 2021, un classement des universités publié par le magazine Times, sont loin d’être placées en haut de la liste. Le classement qui concerne plus de 1000 universités à travers le monde, a classé seulement trois universités Algériennes dans le rang 601- 800.

En effet, le magazine britannique Times a mis en ligne hier mercredi son dernier classement qui comprend 1115 universités de 94 pays différents à travers le monde. Le Times Impact Rankings 2021, a classé, en tout, six universités Algériennes dans son long classement. Trois de ces universités sont classées au rang 601-800, une au rang 801-1000, et les deux autres sont classées au dernier rang, en l’occurrence le rang 1000+.

Six Universités Algériennes classées par le Times

Dans le rang 601-800, on retrouve donc trois universités Algériennes. Il s’agit de l’université Abderahmane Mira de Béjaia, puis de l’université de Mohamed Boudiaf de M’sila, et enfin de l’université Essania d’Oran. En ce qui concerne la quatrième université Algérienne classée par le Times, il s’agit de l’université 8 mai 1945 de Guelma, qui est classée dans le rang 801-1000. Dans le bas de ce classement, soit dans le rang 1000+, on retrouve l’université de Mostaganem et celle de Jijel.

Donc au niveau national, selon le classement du magazine Times, c’est l’université de Béjaia qui est classée premiére. Ce classement se base sur 4 critères fondamentaux qui sont la recherche, l’encadrement, la sensibilisation et l’enseignement.

Sur le site du Times, ou ce classement a été publié on peut y lire « les classements du Times Higher Education sont les seuls tableaux de performance mondiaux qui évaluent les universités par rapport aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Nous utilisons des indicateurs soigneusement calibrés pour fournir une comparaison complète et équilibrée dans quatre grands domaines : la recherche, l’encadrement, la sensibilisation et l’enseignement ».