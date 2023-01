Classement des compagnies les plus ponctuelles : Air Algérie absente

En ce début d’année, le leader mondial de l’analyse des données aéronautiques, Cirium, a établi de nouveaux classements. Ces derniers concernent les aéroports les plus ponctuels, les compagnies aériennes les plus ponctuelles, mais aussi les plus sûres.

Pour rappel, durant 2022, les compagnies aériennes, mais aussi les aéroports internationaux, ont eu du mal à anticiper la reprise soudaine de la demande sur les voyages. En effet, durant cette année écoulée, de nombreux transporteurs aériens ont été confrontés à perturbations et des retards impactants leurs programmes des vols.

Les compagnies aériennes les plus ponctuelles : qui est en tête de ce classement ?

Selon Cirium, malgré cette reprise difficile et le manque de personnel, causé par la pandémie du Covid-19, plusieurs compagnies aériennes ont excellé. Notamment, en termes de ponctualité, de complexité opérationnelle. Mais aussi, de la capacité du transporteur à limiter l’impact des perturbations des vols sur ses voyageurs.

Le classement Cirium a élu Azul Brazilian Airlines, comme le leader mondial de la ponctualité. Mais aussi, Delta en Amérique du Nord, Azul en Amérique latine, Thai AirAsia en Asie-Pacifique et Oman Air pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Air Algérie hors du classement des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Afrique

En ce qui concerne le classement de Cirium pour le continent africain et du Moyen-Orient, ce spécialiste de l’analyse aéronautique a classé Oman Air en première position, Royal Jordanian en 2e et en 3e place, se trouve Kuwait Airways.

Le classement des compagnies aériennes les plus ponctuelles, au niveau de ces régions, regroupe également Emirates, Qatar Airways, éthiopien Airlines, Middle East Airlines, Royal Air Maroc, EL AL et Saudia pour conclure ce top 10. Malheureusement, Air Algérie ne figure pas dans ce classement de Cirium.

Pour rappel, dans un précédent classement établi par AirNav, la compagnie nationale aérienne, Air Algérie figure parmi les transporteurs aériens ayant enregistré un pourcentage de vols en retards très élevé. Notamment, durant la dernière saison estivale 2022, avec un taux de 20,39% pour le précédent mois de juillet seulement. Se classant ainsi en quatrième position en termes de retards.