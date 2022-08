Classement des retards de vols 2022 : l’Algérie dans le top 5 africain

La pandémie du Covid-19 a gravement impacté le secteur aérien. En effet, malgré la reprise de leurs activités et l’ouverture des frontières, les compagnies aériennes peinent toujours à retrouver leurs niveaux d’avant. Ainsi, de nombreux retards et annulations ont été accumulés au niveau de plusieurs aéroports internationaux.

Dans ce même sillage, la société mondiale des services de données et de suivi des vols, AirNav, a établi un classement des aéroports et des compagnies aériennes qui ont enregistré le plus grand nombre de retard, et ce, sur leurs vols internationaux, durant le mois de juillet 2022.

Ce classement inclut plusieurs continents. Notamment l’Europe, l’Afrique, l’Amérique du Nord, l’Asie, le Moyen-Orient … Dans cet article, nous vous dévoilons le classement de l’aéroport d’Alger mais aussi d’Air Algérie sur le continent africain.

Vols en retards : quel classement pour l’aéroport d’Alger en Afrique ?

En Afrique, quatre pays disputent les premières places de ce classement établi par le système d’AirNav. Il s’agit de l’Algérie, le Maroc, l’Egypte, la Tunisie et l’Ethiopie. En effet, les principaux aéroports de ces pays ont enregistré le plus grand nombre de retards sur leurs vols.

En première place, se positionne l’aéroport de Caire avec 1936 vols en retard, pour la période allant du 1 juillet au 1 août 2022, soit un total de 25.09%. Suivi par l’aéroport de Mohammed V de Casablanca en deuxième position avec 1068 vols en retard.

Par ailleurs, l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger occupe la troisième place du podium des retards enregistrés pendant le mois de juillet dernier, et ce, avec un total de 919 retards. Les deux dernières places de ce Top 5 sont partagées entre l’aéroport de Tunis et celui d’Addis Abeba avec 870 et 668 vols en retard, respectivement.

Classement des compagnies aériennes en retard : qu’en est-il d’Air Algérie ?

En termes de compagnies aériennes, l’Algérie figure toujours parmi les pays, dont le pourcentage des vols en retard est très élevé. En effet, Air Algérie occupe la quatrième place du classement des compagnies aériennes en retard sur le continent africain, établi par AirNav, et ce avec, en son actif 829 vols en retard pour le mois de juillet 2022, soit un pourcentage de 20.39%. Suivie par Tunis Air, avec 537 vols en retard.

Les premières places en Afrique sont occupées par Egyptair avec, notamment 1429 vols, Ethiopian Airlines avec 1090 vols, et Royal Air Maroc avec 992 vols en retard.