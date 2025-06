Autoroute Est-Ouest : cette importante rocade sera fermée ce vendredi 27 juin

Sonelgaz s’apprête à lancer d’importants travaux de passage de câbles électriques haute tension sur l’autoroute Est-Ouest, avec des fermetures temporaires et alternées à prévoir dès demain, vendredi 27 juin 2025.

Ces opérations, menées par les services de Sonelgaz, concerneront la rocade de Boudouaou. Les câbles traverseront de manière transversale l’autoroute au niveau de la section de Birtouta.

Afin de garantir la sécurité des automobilistes, les services de l’Algérienne des Autoroutes mettront en place des fermetures temporaires et alternées dans les deux sens de circulation. Ces interruptions, bien que nécessaires, seront de courte durée afin de minimiser les désagréments pour les usagers de la route.

Les autorités appellent à la plus grande prudence et demandent aux automobilistes de respecter scrupuleusement les signalisations mises en place, de réduire leur vitesse à l’approche de la zone de travaux et de suivre attentivement les instructions des agents de circulation présents sur place.

L’Algérienne des Autoroutes présente ses excuses pour la gêne occasionnée et assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour fluidifier le trafic durant cette période. Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à faire preuve de vigilance.

Circulation perturbée : Conseils aux automobilistes pendant la durée des travaux

Face à ces perturbations annoncées, les autorités recommandent vivement aux automobilistes de faire preuve de prudence et d’anticipation. Il est ainsi conseillé aux usagers de la route de planifier leurs déplacements en tenant compte des fermetures temporaires, afin d’éviter les ralentissements et les encombrements au niveau de la section concernée.

Ceux qui le peuvent sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs, notamment via des rocades secondaires, pour contourner la zone de travaux.

À l’approche du chantier, il est essentiel d’adapter sa conduite : réduire sa vitesse, rester attentif à la signalisation temporaire mise en place, et respecter scrupuleusement les consignes des agents de circulation déployés sur le terrain. Ces mesures visent à garantir la sécurité de tous, aussi bien des automobilistes que des équipes techniques mobilisées sur place.

Dans ce contexte, les autorités appellent également à la patience et à la courtoisie au volant. Bien que les ralentissements soient inévitables, ils seront limités autant que possible, et les interventions se dérouleront dans des délais restreints.

Enfin, un appel à la vigilance est lancé à l’ensemble des conducteurs, notamment en période estivale, marquée par une hausse significative du trafic routier.