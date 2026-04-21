Circulation à Alger : Rabhi accélère un chantier routier décisif face aux embouteillages [IMAGES]

Le chantier du tronçon reliant le complexe olympique Mohamed Boudiaf à Khraïssia avance à grands pas. Le wali d’Alger a inspecté lundi les travaux, promettant une fluidité retrouvée pour des milliers d’automobilistes et un accès direct à la corniche.

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Mohamed Abdel Nour Rabhi, le wali d’Alger, n’a pas caché son urgence. Ce lundi, le responsable a arpenté les deux segments clés du projet. Le deuxième contournement routier, sur 3,5 kilomètres à partir de la sortie Baba Hassen, et la mise en double voie de la route nationale 36 reliant Baba Hassen à Ouled Fayet, longue de 3 kilomètres.

Le nouveau tronçon Baba Hassen – Kharaïssia avance à Alger : une pression sur le rythme des travaux et les points de blocage

Sur site, le responsable a insisté sur la nécessité de maintenir une cadence élevée. Il a demandé l’accélération des travaux et la levée immédiate des contraintes techniques qui ralentissent l’avancement du chantier.

Les difficultés identifiées concernent principalement les interventions sur les réseaux existants, notamment le déplacement des canalisations et des infrastructures souterraines. Ces opérations conditionnent la poursuite de plusieurs phases du projet.

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Les instructions transmises ont également ciblé les aménagements complémentaires, considérés comme indissociables de l’achèvement du projet.

Nouvel axe routier à Alger : coordination technique et aménagements urbains intégrés

Les orientations fixées sur le terrain couvrent plusieurs volets opérationnels liés au projet du nouvel axe à Alger :

Gestion des contraintes liées aux réseaux souterrains

Intégration de l’éclairage public dans les aménagements routiers

Réhabilitation des abords immédiats du chantier

Aménagement des espaces verts et renforcement de la couverture végétale

Ce nouvel axe doit également faciliter l’accès direct au front de mer au cœur d’Alger, tout en améliorant la fluidité du trafic vers plusieurs communes voisines, notamment Ben Aknoun, Bouzareah, Beni Messous et El Biar, selon les précisions du communiqué.

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Enfin, le suivi technique doit assurer une coordination stricte entre les différents intervenants afin de réduire les délais et d’éviter les ruptures dans l’exécution des travaux. Ainsi, garantir une continuité des opérations sur l’ensemble de l’axe en cours de réalisation.