Ciel ensoleillé ou nuageux, que nous réserve la météo en Algérie pour ce mercredi 21 mai ?

Un air d’été flotte toujours sur une bonne partie du pays en ce mercredi 21 mai 2025. Si certaines régions profitent encore d’un temps chaud et ensoleillé, d’autres devront composer avec une météo plus capricieuse, entre orages, averses et vents soutenus. Voici ce que vous réserve le ciel dans les différentes régions du pays pour la journée d’aujourd’hui.

D’après les prévisions des services de Météo Algérie, les régions nord du pays bénéficieront dans l’ensemble d’un ciel dégagé, notamment sur les zones côtières où le soleil s’imposera largement en matinée. Cependant, la situation évoluera dans l’après-midi, avec le développement de cellules orageuses localisées sur les régions intérieures. Des averses parfois accompagnées d’orages sont ainsi à prévoir dans plusieurs wilayas, particulièrement dans les hauts plateaux.

Les températures continueront de grimper, flirtant avec les seuils estivaux. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 23 et 32 °C. À l’intérieur du pays, les maximales atteindront jusqu’à 35 °C. Les vents souffleront parfois fortement, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h.

Dans les régions sahariennes, le soleil dominera le ciel tout au long de la journée. Les températures s’annoncent caniculaires, avec des valeurs comprises entre 37 et 45 °C. Là aussi, les vents se renforceront localement, atteignant les 50 km/h dans certaines régions. Au sud, l’instabilité météorologique sera également au rendez-vous. En effet, des orages isolés sont à prévoir sur les reliefs du sud, notamment à Tamanrasset et Djanet. Les wilayas de M’sila et Djelfa pourraient, elles aussi, connaître des épisodes pluvieux.

En raison de ces conditions météorologiques instables, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de « pluies » et d’ « orages ». Cette alerte concerne les wilayas de Souk-Ahras, Laghouat, Oum El Bouaghi, Tébessa, Djelfa et Khenchela. D’autres régions, comme Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, El Bayadh ou encore Oum El Bouaghi, verront la formation de foyers orageux dans l’après-midi.

L’été 2025 s’annonce plus chaud que la normale !

Les premières tendances climatiques annoncent un printemps et un début d’été 2025 nettement plus chauds et secs que la normale. Selon les prévisions saisonnières des services de météorologies, la saison pourrait connaître une météo marquée par des températures supérieures aux moyennes, notamment entre mai et juillet.

Habituellement, les températures moyennes sur cette période varient entre 21 et 30 °C, selon les régions. Mais cette année, le thermomètre risque de grimper au-delà de ces repères, surtout dans le centre et le sud du pays. Déjà en mai, les températures s’élèvent entre 17 et 27 °C, et la tendance s’accélère à mesure que l’été s’installe. En juin, les valeurs attendues pourraient aller de 22 à 31 °C. En juillet, elles pourraient même atteindre des moyennes comprises entre 25 et 35 °C, avec des pics de chaleur de plus en plus fréquents.

Côté précipitations, aucun épisode significatif n’est prévu pour cette période. Si les cumuls restent proches des normales dans certaines régions du nord africain, le scénario dominant s’oriente vers un déficit pluviométrique. En mai, la moyenne des précipitations se situe généralement entre 20 et 45 mm dans le nord, mais descend sous la barre des 25 mm dans le sud. Juin reste encore plus sec, avec des cumuls rarement supérieurs à 25 mm. Le mois de juillet pourrait marquer un record de sécheresse, avec moins de 15 mm enregistrés.