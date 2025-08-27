Chréa en flammes : la Protection civile en alerte maximale, la population appelée à s’éloigner

Un feu d’une rare intensité a éclaté ce mercredi matin dans les montagnes de Chréa, wilaya de Blida. Les flammes, attisées par des rafales de vent, se sont propagées à grande vitesse. Obligeant les autorités à déclencher un plan d’urgence et à mobiliser d’importants moyens humains et matériels.

Dès les premières heures, la Protection civile a ordonné l’évacuation de plusieurs familles vivant à proximité des zones boisées pour prévenir tout risque pour la population alors que les foyers d’incendie continuaient de se multiplier sur le massif montagneux.

Incendie à Chréa : mobilisation terrestre et aérienne de grande envergure

Pour tenter de contenir l’avancée du feu, des renforts venus de plusieurs wilayas se sont joints aux équipes locales. Parmi eux, le détachement mobile de lutte contre les feux de forêts de Médéa, l’unité nationale d’entraînement et d’intervention, ainsi que des brigades de Chlef et Bouira.

Six avions bombardiers d’eau de type AT-802 et deux avions BE-200 de l’Armée nationale populaire appuient désormais le dispositif aérien de lutte contre l’incendie. Le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bouglaf, s’est rendu sur place pour superviser la coordination entre les différentes unités.

Sonelgaz annonce des dégâts et des coupures préventives de gaz

Les incendies n’ont pas seulement touché les forêts. La Sonelgaz de Blida a signalé des dégâts causés à des câbles électriques de moyenne tension. Entraînant des perturbations dans l’alimentation en électricité au niveau de Beni Ali et Chréa.

Dans un communiqué, l’entreprise publique a ajouté avoir procédé à la coupure préventive de la distribution du gaz dans les mêmes zones, « afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens ». Ses équipes techniques sont mobilisées pour évaluer l’ampleur des dommages et rétablir l’approvisionnement dès que les conditions le permettront.

Feu à Chréa : un centre de commandement et un appel pressant aux citoyens

Face à l’ampleur du sinistre, un centre de commandement opérationnel a été installé pour harmoniser les interventions et gérer l’urgence. Dans un communiqué, la Protection civile insiste sur la nécessité d’éloigner tout danger et de faciliter le travail des équipes d’intervention.

La wilaya de Blida a appuyé cet appel. Elle rappelle que la situation demeure critique et demande à la population de faire preuve de discipline et de coopération.