Chlef : À quelques jours de l’Aïd al-Adha, ce trentenaire préparait un énorme coup au marché

À l’approche de l’Aïd El-Adha, période durant laquelle les marchés connaissent une effervescence particulière et une hausse considérable des transactions en espèces, les services de sécurité redoublent de vigilance pour faire face aux différentes formes de criminalité économique.

Les marchés aux bestiaux, les espaces commerciaux et les lieux de forte affluence deviennent souvent des cibles privilégiées pour les réseaux de fraude et de contrefaçon, qui tentent de profiter de l’intensité des échanges pour écouler de la fausse monnaie sans éveiller les soupçons.

Dans ce contexte sensible, les services de la sûreté de wilaya de Chlef ont mené une opération sécuritaire ayant permis de déjouer une tentative jugée particulièrement dangereuse pour l’économie locale et la sécurité des commerçants.

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Grâce à un travail de surveillance et de suivi mené par les éléments de la Brigade de répression du banditisme (BRB), un individu d’une trentaine d’années a été arrêté. Il s’apprêtait à inonder les marchés de la région avec plus de 1 100 fausses coupures de 2 000 dinars, selon les enquêteurs.

Cette intervention a permis la saisie d’une importante somme en fausse monnaie. Les policiers ont également récupéré le matériel utilisé dans les opérations de falsification.

Un plan machiavélique pour l’Aïd El-Adha

L’enquête a révélé que le suspect ne comptait pas sur le hasard. Âgé d’une trentaine d’années, l’individu avait prévu de profiter de la frénésie commerciale qui précède traditionnellement la fête de l’Aïd El-Adha.

Cette période, caractérisée par une multiplication des transactions en espèces dans les marchés aux bestiaux et les zones commerciales, est souvent privilégiée par les criminels pour écouler de la fausse monnaie à l’insu des citoyens et des commerçants.

Chlef : Plus de 1 100 billets saisis

Grâce à des informations précises et une surveillance rigoureuse menée sous la supervision du parquet, les policiers de la BRB ont pu interpeller le mis en cause en flagrant délit. La perquisition a permis de saisir :

226 millions de centimes en faux billets de banque nationale.

1 130 coupures de 2 000 dinars, méticuleusement imitées.

Un ordinateur portable, qui servait d’outil principal pour la falsification.

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Cette opération préventive permet d’éviter un préjudice économique important pour les commerçants de la région. Le suspect devra répondre de ses actes devant les autorités judiciaires compétentes pour falsification de billets de banque et mise en circulation de fausse monnaie.