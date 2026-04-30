Chine – Afrique : Xi Jinping annonce le “zéro tarif” pour 53 pays africains dès cette date

Le 21 avril dernier, au Grand Palais du Peuple à Pékin, le président chinois Xi Jinping a reçu son homologue mozambicain Daniel Chapo, en visite d’État en Chine. Cette séquence s’inscrit dans une dynamique de consolidation des relations sino-africaines, à un moment où les équilibres internationaux se recomposent.

D’entrée, le chef de l’État chinois a posé le décor, depuis 70 ans, la Chine et les pays africains avancent ensemble, malgré les turbulences géopolitiques. Pékin revendique un partenariat stable, ancré dans une vision commune du « Sud global », qu’elle présente comme une force d’équilibre dans un monde sous tension.

Renforcement du front sino-africain face aux crises mondiales

Le président chinois a pointé les effets indirects du conflit au Moyen-Orient sur les économies africaines. Dans ce contexte, Pékin affiche une ligne claire, coordination politique et recherche de solutions collectives.

La Chine appelle à un arrêt des hostilités et défend une résolution des conflits par le dialogue, sur un pied d’égalité. Elle insiste également sur la nécessité d’un multilatéralisme « réel », en référence aux principes de la Charte des Nations unies et aux règles fondamentales des relations internationales.

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Ouverture commerciale et accès au marché chinois

C’est le point le plus concret de cette rencontre. Pékin annonce une mesure forte : à partir du 1er mai 2026, la Chine appliquera un tarif douanier zéro à 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle.

Dans le même mouvement, les autorités chinoises comptent fluidifier l’accès des produits africains au marché intérieur. Le dispositif du « couloir vert » sera renforcé, avec des procédures simplifiées et des facilités logistiques accrues.

L’bjectif affiché est de stimuler les exportations africaines, rééquilibrer les échanges commerciaux et soutenir la croissance du continent.

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Chine – Afrique : Vers une coopération gagnant-gagnant

Au-delà du commerce, la Chine veut élargir le spectre de sa coopération avec l’Afrique. Le président Xi Jinping a évoqué une volonté de « libérer davantage le potentiel » des partenariats existants, en misant sur des projets structurants et des investissements ciblés.

L’approche reste fidèle à la doctrine chinoise, à savoir une coopération mutuellement bénéfique, qui combine financement, infrastructures et transfert de savoir-faire. Pékin ambitionne ainsi de renforcer son ancrage économique tout en accompagnant le développement des pays africains.

En filigrane, cette rencontre illustre une ambition politique plus large : construire une « communauté d’avenir partagé Chine-Afrique ». Une formule désormais classique dans la diplomatie chinoise, mais qui traduit une stratégie d’influence à long terme.

Face à un environnement international instable, la Chine ne se contente plus d’être un partenaire économique. Elle cherche à s’imposer comme un acteur structurant des équilibres globaux, avec l’Afrique comme levier clé.

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