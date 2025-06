Cherki : « Je veux faire comme Zidane en équipe de France »

Rayan Cherki affiche ses ambitions avec l’équipe de France. Il prend Zinedine Zidane comme un bon exemple pour réussir avec les Bleus.

Rayan Cherki a officiellement scellé son avenir international. Il a opté pour l’équipe de France au détriment de celle de l’Algérie. Il y a dix jours, il a reçu sa première convocation par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de juin.

Après avoir lâché, dans la foulée, ses premiers mots, dans une vidéo faite par ses proches, le milieu de terrain de 22 ans affiche ses ambitions avec l’équipe de France. Son idole, c’est évidemment Zinedine Zidane. En effet, il prend la légende du football français, également d’origine algérienne, comme un bon exemple pour réussir sa carrière avec les Bleus.

« Mon idole ? C’est Zidane. Tout ce qu’il a réussi à faire pour ce pays, tout ce qu’il a donné. J’ai envie de suivre cette route-là. C’est-a-dire, peu importe les horizons, peu importe les étages sociaux, vraiment, rassembler et que tout le monde prenne du plaisir », a-t-il confié, dans un entretien exlusif accordé à l’émission sportive Téléfoot, diffusée sur TF1.

Le joueur a également évoqué sa complicité avec les deux attaquants vedettes de l’équipe de France, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « Ce sont les deux personnes desquelles je suis le plus proche. Je suis déjà parti en vacances avec eux, ce sont deux très bons amis », dira-t-il.

Et d’ajouter : « Ils étaient contents pour moi, ils étaient impatients de pouvoir jouer avec moi, et moi de même, encore plus. Encore plus qu’eux je pense. Je sais que je peux régaler ces joueurs. Je sais qu’ils sont de classe mondiale, je suis juste là pour les aider à être encore meilleurs ».

Destination Manchester City pour Cherki ?

Manchester City s’apprête à accélérer les négociations pour recruter Rayan Cherki, le jeune talent de l’Olympique Lyonnais. Le néo-international français de 21 ans, qui pourrait connaître sa première sélection prochainement, est destiné à quitter l’OL cet été.

Selon L’Équipe, les Citizens ont fait de Cherki leur priorité au poste de numéro 10, notamment après que Florian Wirtz se soit orienté vers Liverpool pour un montant dépassant les 100 millions d’euros. Des contacts ont déjà été établis avec l’entourage du joueur, et Pep Guardiola devrait prochainement s’entretenir personnellement avec lui.

L’Olympique Lyonnais valorise son prodige à environ 40 millions d’euros. Manchester City, désireux d’intégrer Cherki avant la Coupe du Monde des Clubs, devrait formuler une première offre dans les jours à venir. Cependant, la concurrence reste active avec Liverpool et un autre club européen toujours en lice pour s’attacher les services du joueur formé à l’OL.

Cette possible transaction marquerait un tournant majeur dans la carrière du jeune français, qui s’apprête à franchir un nouveau palier sous la coupe de l’un des meilleurs entraîneurs du monde.