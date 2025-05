Cherki convoqué par Deschamps pour barrer la route à l’Algérie ? Le sélectionneur des Bleus répond

Didier Deschamps a été interrogé à la convocation de Rayan Cherki en équipe de France. Le sélectionneur des Bleus assure qu’il ne vise absolument pas de barrer la route à l’Algérie.

Rayan Cherki ne jouera pas pour l’équipe d’Algérie. C’est l’équipe de France qu’il va représenter sur le niveau international. Cet après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste des joueurs retenus pour le prochain stage, dans laquelle le nom du milieu de terrain offensif figure.

Certains avancent l’envie du sélectionneur des Bleus de barrer la route à la Fédération algérienne de football pour s’offrir le joueur, et ce, après avoir subi une pression. Mais il dément ces rumeurs, en assurant que la convocation de Cherki est pour des raisons techniques, ni plus ni moins.

« Je n’ai jamais empêché un joueur de choisir ou le bloquer un joueur qui a la double ou triple nationalité. Je n’ai jamais joué avec ça depuis que je suis sélectionneur. Quand je prends un joueur, je le prends parce que j’estime que c’est le moment et que j’en ai besoin, ç’a été le cas avec d’autres joueurs », dira-t-il lors de la conférence de presse.

Et d’ajouter : « Si je dois pas les prendre, je les prends et c’est certainement pas pour les empêcher de faire autre chose, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, il y’a du lobbying et on accorde de l’importance ou pas, mais en ce qui me concerne à aucun moment j’ai joué avec ça depuis que je suis sélectionneur ».

💬 Didier Deschamps sur Rayan Cherki et l’Algérie « je n’ai jamais bloqué un joueur, ils ont la liberté (…) je le prends quand j’estime que c’est le moment » pic.twitter.com/rZfe3U4N3X — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 21, 2025

Cherki se réjouit de sa convocation chez les Bleus

Rayan Cherki a été filmé chez lui par ses proches en live, au moment où Didier Deschamps annonçait la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de juin. Le milieu de terrain de 21 ans a exprimé ouvertement sa grande joie en entendant son nom cité parmi les joueurs retenus.

Le moins que l’on puisse dire, est que la vidéo a enflammé la toile sur les réseaux sociaux. La réaction du joueur reflète son envie de représenter l’équipe de France sur le niveau international, donnant l’impression comme s’il attendait cette convocation depuis longtemps.

Dans la même vidéo, Cherki a lâché ses premiers mots après une première convocation chez les Bleus. « Ça fait plaisir… C’est le début d’une nouvelle belle aventure. Je suis impatient de pouvoir enfin commencer, d’autant plus qu’on va jouer deux beaux matchs. Tout pour apporter ma pierre à l’édifice », s’est-il exprimé.