Changement au Consulat d’Espagne à Alger : le rendez-vous désormais obligatoire pour cette catégorie

Dès ce jeudi 12 février 2026, le consulat général d’Espagne à Alger modifie ses procédures de légalisation. L’accès libre aux guichets est désormais remplacé par un système de rendez-vous préalable par e-mail.

Dans un nouveau communiqué, le Consulat général d’Espagne à Alger annonce l’instauration d’une prise de rendez-vous obligatoire par e-mail pour toute légalisation de documents, mettant fin au libre accès aux guichets.

Afin d’améliorer la gestion des flux et la qualité de l’accueil, le Consulat général d’Espagne à Alger a annoncé la mise en place d’un nouveau protocole pour la légalisation de documents. Voici tout ce qu’il faut savoir pour préparer vos démarches sans encombre.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyager plus facilement en 2026 ? Le passeport algérien s’offre un bond dans l’indice Henley

Comment prendre un rendez-vous ?

« À compter du jeudi 12 février, le Consulat général d’Espagne à Alger procédera aux légalisations uniquement pour les personnes disposant d’un rendez-vous préalable« , écrit le consulat général d’Espagne à Alger dans son communiqué du 11 février 2026.

La procédure s’effectue exclusivement par voie électronique. Les usagers doivent envoyer leur demande à l’adresse suivante : cog.argel.leg@maec.es.

Par ailleurs, pour que votre demande soit prise en compte, votre courriel doit impérativement contenir :

Une copie de votre pièce d’identité : si vous effectuez la démarche pour vous-même.

si vous effectuez la démarche pour vous-même. Une procuration : si vous agissez au nom d’une tierce personne.

si vous agissez au nom d’une tierce personne. Le nombre exact de documents à légaliser : attention : la limite est fixée à 15 documents maximum par rendez-vous.

Une fois le rendez-vous confirmé, vous devrez vous présenter aux bureaux du consulat d’Espagne à Alger munis de l’original de votre pièce d’identité et de la copie de l’e-mail de confirmation envoyé par le consulat.

« Le jour du rendez-vous, il sera impératif de présenter la pièce d’identité originale ainsi que le courriel de confirmation du rendez-vous envoyé par le Consulat. L’horaire d’accueil sera du dimanche au jeudi de 08h30 à 10h30« , précise encore le consulat.

Ces personnes ne sont pas concernées par la nouvelle procédure

Ce nouveau système ne concerne pas les ressortissants espagnols. Ces derniers conservent le privilège d’un accès direct, sans rendez-vous, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour consulter l’intégralité des conditions techniques et juridiques liées à la légalisation, le Consulat invite les usagers à se rendre sur sa page officielle des services consulaires.

Ce changement vise à réduire les files d’attente devant le consulat et à garantir que chaque dossier puisse être traité dans le créneau horaire imparti. Pensez à anticiper vos demandes, notamment pour les dossiers universitaires ou professionnels !

🟢 À LIRE AUSSI : Visa USA pour les Algériens : l’entretien consulaire devient obligatoire pour ces catégories