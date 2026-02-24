« C’est une sportive féminine » : un chirurgien français prend la défense d’Imane Khelif

La championne algérienne Imane Khelif continue de faire face à une vague de polémiques infondées concernant son genre, mais sur le ring comme en dehors, elle répond avec calme, dignité et performances. Depuis plusieurs mois, certaines personnalités publiques et figures médiatiques ont relayé des accusations infondées, affirmant à tort qu’elle serait transgenre. Une controverse persistante qui n’a pourtant jamais déstabilisé la boxeuse, déterminée à laisser parler ses résultats plutôt que les rumeurs.

Face à ces spéculations, une voix scientifique autorisée a décidé de briser le silence. Le docteur Philippe Pélissier, spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique à Paris, s’est exprimé publiquement pour rétablir les faits. Son analyse est catégorique et vise à mettre fin aux insinuations. « C’est une sportive féminine qui vit comme une femme ». Le praticien insiste sur la nécessité de s’appuyer sur des données médicales plutôt que sur des spéculations médiatiques.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, il a tenu à clarifier la situation sans ambiguïté : « Elle n’est pas une transgenre et n’a jamais essayé de se doper ». Une déclaration forte qui balaie d’un revers de main les soupçons ayant circulé sur les réseaux sociaux. Selon lui, la morphologie athlétique de la championne s’explique naturellement et ne résulte d’aucune prise d’hormones artificielles destinée à accroître sa masse musculaire.

🟢 À LIRE AUSSI : « Je ne suis pas venu pour parler d’Amir DZ » : Benjamin Stora en colère contre la télévision française

Les explications du chérurgien français

Le spécialiste est même allé plus loin dans son explication scientifique afin d’éclairer l’opinion publique : « le gène SRY peut parfois se transférer entre les chromosomes X et Y, permettant à un individu d’avoir un phénotype féminin (XX) tout en produisant naturellement des hormones mâles plus importantes ». Une précision qui permet de comprendre comment certaines variations biologiques peuvent exister sans remettre en cause l’identité féminine d’une sportive. D’après lui, cette particularité pourrait correspondre au cas de la boxeuse algérienne.

Au-delà de l’aspect médical, le professeur a tenu à saluer l’attitude exemplaire de l’athlète. Il souligne notamment son sérieux et sa rigueur dans le respect des règlements sportifs internationaux. Selon ses propos, la championne a accepté de suivre des protocoles stricts afin d’abaisser son taux de testostérone pour répondre aux critères exigés dans les compétitions officielles.

🟢 À LIRE AUSSI : Essence : l’Algérie parmi les pays les moins chers au monde en février 2026

Malgré la pression médiatique, Imane Khelif reste concentrée sur son objectif principal : performer et représenter dignement son pays. Son parcours illustre la résilience d’une sportive qui transforme les critiques en motivation. Soutenue désormais par des experts médicaux, elle voit sa crédibilité renforcée, tandis que ses résultats sportifs continuent de parler pour elle. Plus que jamais, son histoire rappelle que dans le sport de haut niveau, la vérité finit toujours par triompher des préjugés.

🟢 À LIRE AUSSI : Gazoduc Algérie-Nigeria : Un expert américain démonte les « mensonges » sur ce chantier titanesque