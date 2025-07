Canicule en Algérie : jusqu’à 49°C attendus ce 21 juillet dans plusieurs wilayas

L’Algérie est actuellement sous l’emprise d’une vague de chaleur exceptionnelle, avec des températures atteignant des niveaux record dans plusieurs wilayas.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin spécial classé orange (niveau 2), avertissant de températures oscillant entre 43 et 49 degrés Celsius.

Les wilayas de M’Sila, Batna, Khenchela, Tébessa, et Souk Ahras sont particulièrement touchées, avec des maximales prévues entre 43 et 45 degrés Celsius.

La situation est encore plus critique dans le Grand Sud, où Bordj Badji Mokhtar, Adrar, et In Salah devraient connaître des pics impressionnants allant jusqu’à 49 degrés Celsius. Cette alerte de niveau 2 est valable de 6h du matin jusqu’à minuit ce lundi.

Une alerte de niveau 1 (jaune) a également été émise pour les wilayas de Tamanrasset, Timimoun, Ouargla, Djelfa, Biskra, Bouira, Béjaïa, Mila, Constantine, Annaba et El Tarf. Pour ces régions, l’alerte court de 6h ce lundi jusqu’à 6h mardi.

Une journée sous haute surveillance : canicule et risques orageux simultanés

Ce lundi 21 juillet 2025 s’annonce comme une journée de défis météorologiques pour l’Algérie, confrontée à une combinaison potentiellement dangereuse de chaleur accablante et de risques orageux.

Selon les prévisions de Météo Algérie, bien qu’un ciel généralement dégagé soit annoncé sur l’ensemble du territoire, des phénomènes localisés pourraient rapidement modifier la situation, notamment sur les Hauts-Plateaux et les régions sahariennes.

🟢 À LIRE AUSSI : BMS – Vigilance « ORANGE » : Jusqu’à 49°C dans 8 wilayas d’Algérie les 20 et 21 juillet

Météo en Algérie : Chaleur généralisée et extrêmes au Sahara

Dès le matin, le mercure a grimpé, oscillant entre 31 et 40°C sur les côtes, et atteignant 33 à 44°C sur l’intérieur, les Hauts-Plateaux et les Aurès. Le Sahara enregistre les températures les plus élevées, avec des valeurs comprises entre 40 et 48°C.

L’après-midi ne devrait apporter qu’un faible répit, avec des maximales prévues entre 29 et 40°C sur le littoral, entre 35 et 44°C sur les terres intérieures, les Hauts-Plateaux et les Aurès. Le Sahara restera le point chaud du pays, avec des pics impressionnants allant de 42 à 49°C. Même la nuit, les températures resteront élevées, offrant un soulagement limité.

Orages en fin de journée : une menace localisée

Malgré un ciel majoritairement dégagé, des foyers orageux sont attendus en fin d’après-midi et en soirée. Les Hauts-Plateaux Ouest et Centre seront particulièrement concernés, avec des averses locales possibles. Ces orages pourraient même atteindre les côtes Ouest et Centre en fin de soirée.

Dans le Sud, des foyers orageux affecteront la région de Béchar, depuis les frontières algéro-maliennes vers le Sahara Central, ainsi que le Hoggar et le Tassili, durant l’après-midi et la soirée. La vitesse du vent devrait rester faible à modérée sur l’ensemble du territoire.

🟢 À LIRE AUSSI : Soleil de plomb : comment se protéger face à la canicule qui s’abat sur l’Algérie

Les autorités algériennes appellent à la vigilance et recommandent vivement de rester informés des dernières prévisions météorologiques. Il est essentiel de prendre toutes les précautions nécessaires pour faire face à ces conditions météorologiques extrêmes.